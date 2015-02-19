Policía detuvo a pareja de rapiñeros que robaban en bicicleta

Un hombre de 23 años y una mujer de 20 fueron detenidos por la Policía luego de haber cometido varias rapiñas a mujeres en Montevideo. Andaban en una bicicleta, amenazaban a las víctimas con un arma y a una de ellas la golpearon.

Un hombre de 23 años y una mujer de 20 fueron procesados con prisión por tres delitos de rapiña.

Los delincuentes fueron detenidos por personal policial en las intersecciones de las calles República y Martín García luego de una breve persecución, ya que los mismos se desplazaban en una bicicleta.

Momentos antes habían amenazado con un arma de fuego a una mujer que estaba en una parada de ómnibus y le habían robado la cartera. A pocos metros la Policía encontró el arma utilizada.

Más tarde se logró establecer que los delincuentes eran autores de otra rapiña ocurrida en la calle Pagola casi Inca, donde anteriormente amenazaron con el arma y golpearon a otra mujer, a la que también le robaron la cartera.

Una tercera víctima se presentó ante la Policía y denunció que también este jueves, pero en horas de la madrugada, había sido abordada por un hombre y una mujer en bicicleta que la arrinconaron y le robaron la cartera.

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