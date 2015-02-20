Policía busca a dos hombres que balearon a una joven de 18 años

Sobre las 20 horas de este jueves la joven se encontraba en la vereda y dos hombres que pasaron en una moto le dispararon.

Una joven de 18 años fue baleada minutos antes de las 20 horas de este jueves en la zona de Ituzaingó, en Montevideo.

Un móvil policial llegó al lugar luego de que los vecinos se comunicaran al servicio de emergencia 911 e informaran que había una persona herida.

La joven de 18 años contó a la Policía que se estaba en la vereda cuando pasó una moto con dos hombres y le dispararon. Resultó herida en una pierna.

Fue trasladada a un centro de salud y la Policía investiga lo sucedido para dar con los autores del disparo.

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