Piden a la Dinama controlar a Schuepbach

El Movimiento Uruguay Libre de Megaminería reclamó a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) revisar la peligrosidad de ciertos químicos que serán utilizados por la empresa americana Schuepbach para las tareas de perforación en la zona norte del país en busca de hidrocarburos.

La transnacional con sede en Texas importó 168 toneladas de productos que "dependiendo de sus condiciones de uso y destino final, pueden tener efectos nocivos sobre el medio ambiente". Los químicos se utilizan para las tareas de exploración de hidrocarburos; se emplean para la extracción y luego se deben depositar en una piscina especial para que no entren en contacto con seres vivos dado su alto nivel de toxicidad.

El Movimiento solicitó a la Dinama información sobre las características de los productos y sus efectos sobre el Medio Ambiente, el destino, las condiciones de uso y el lugar de su disposición final luego de haber sido utilizados. En la respuesta, el organismo indicó que uno de los más de 20 productos obtenidos "no es peligroso". En cambio, según manifestaron desde el Movimiento, se indicó que la planilla de las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales, por sus siglas en inglés (MSDS) dice totalmente lo contrario.

El integrante de la organización, Víctor Bacchetta, dijo a El País que la respuesta de la Dinama "es insuficiente" ya que establece una caracterización sobre la peligrosidad que no es la adecuada y se centra solo en algunos productos. Bacchetta reclamó que la empresa paralice sus perforaciones hasta no tener claro el tipo de químico que se utilizará. Por su parte, el meteorólogo, Raúl Viñas que pidió la aprobación de una ley que prohiba la extracción de hidrocarburos mediante el método de fracking planteó diferencias entre la prohibición y la moratoria; la primera establece que solo se modifique la normativa cuando se cambie la tecnología. La segunda, establece que el régimen se debe revisar periódicamente. Roberto Xavier, integrante del Movimiento Tacuarembó por el Medio Ambiente, indicó a El País que el escenario puede complicarse cuando la empresa perfore 1.400 metros en el tercer y cuarto pozo en Salto dada la proximidad (20 km) con la represa de Salto Grande. Schuepbach trabaja en un pozo en Cerro Padilla en Paysandú y prevé hacerlo en Cuchilla de La Pampa en Tacuarembó y Cerro de Chaga y Cañada Fea en Salto.

Pozo de Schuepbach. Foto: Archivo

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