Paro de transporte tras la muerte de otro taxista asaltado

Los servicios de ómnibus volverán a la normalidad en la madrugada del viernes 25; el taxista fue baleado el 28 de febrero y falleció ayer.

Tras 24 días de agonía, en la tarde de ayer falleció el taxista Juan Bonilla (53), quien fue baleado el pasado 28 de febrero, en un intento de rapiña, en Santín Carlos Rossi y Camino La Boyada

Una vez conocido el deceso, los sindicatos del transporte colectivo resolvieron un paro que afectará en la jornada de hoy los servicios en todo el país.

Bonilla, que estaba internado en el CTI de la Asociación Española desde fines de febrero, era padre y abuelo y se desempeñaba en el taxi desde el año 1998. Durante su internación fue sometido a varias operaciones y se le extirpó un riñon. Su deceso se produjo seis días después del fallecimiento de Fernando González, el taxista baleado el día 15 de marzo.

En ese marco, el sindicato del taxi (Suatt) venía realizando una serie de medidas de fuerza que iban a culminar con un "trancazo" a la terminal Tres Cruces el próximo domingo, que es cuando se produce el retorno masivo de Semana Santa.

Ayer el secretario general del sindicato, Antonio Diez, confirmó que se mantendrán las movilizaciones aunque relativizó la medida prevista para el domingo. "No vamos a trancar a la ciudad, la idea es hacer un enlentecimiento en Tres Cruces para entregar volantes e informar a la población", aseguró.

El sindicato anunció que hará paro durante todo el día de hoy y hasta que se lleve a cabo el sepelio de Bonilla, el viernes 25 de mañana, en el Cementerio de Pando. Después se reunirán en asamblea para resolver si levantan la medida.

Una vez que se conoció el fallecimiento del trabajador el Suatt inició de inmediato un paro general y una concentración frente a la sede sindical, ubicada en la calle Clemente César. Pasadas las 16:00 de ayer, algo más de cien vehículos y sus choferes estacionaron en el lugar a la espera de novedades.

Cerca de las 17:00 se dio inicio a una asamblea donde los dirigentes anunciaron que el cuerpo de Bonilla será entregado a la familia en la tarde de hoy, tras cumplirse los procedimientos en el Instituto Técnico Forense. Por este motivo el sepelio se realizaría más tarde de lo habitual.

Algunos asambleístas hicieron saber su descontento con la actitud asumida por el Pit-Cnt en este caso. Se escucharon fuertes insultos contra la central sindical y referencias a que los dirigentes principales se encuentran de vacaciones fuera de Montevideo o del país.

"Esperábamos un apoyo más firme del Pit-Cnt ante el fallecimiento de un trabajador, aunque fuera una declaración. Nos llamaron algunos dirigentes para expresar su solidaridad", dijo Diez.

Finalmente, la asamblea resolvió hacer una movilización por el centro de Montevideo. Antes de salir los dirigentes pidieron "calma" a los trabajadores. "Ya hay videos en internet de nuestras movilizaciones. Eso nos hace mal. No queremos que algún compañero duerma en una comisaría. Hay cámaras por todos lados", afirmó un dirigente del Suatt.

"¿Y qué hacemos si nos cruzamos con un carnero trabajando?", preguntó un trabajador. "Ya tenemos gente procesada por esto", explicó.

Ómnibus.

En el transporte colectivo la paralización de las líneas urbanas y suburbanas comenzó desde la madrugada y el retorno a la actividad será a partir de la madrugada del viernes. Las principales empresas y cooperativas de ómnibus, entre ellas Cutcsa y Copsa, han anunciado que contarán con un "servicio de emergencia", aunque no estimaron el número.

Los servicios interdepartamentales van a detener las tareas durante todo el día de hoy, informó Juan Arezano, representante del sector en la Unott.

Menores.

La tragedia de Bonilla comenzó en la noche del domingo 28 de febrero cuando el trabajador rechazó levantar un pasaje "sospechoso". En ese momento le dispararon sobre el costado del vehículo, resultando herido. Fue intervenido en primera instancia en el Sanatorio del Banco de Seguros y luego trasladado a La Española donde volvió a ser operado.

Miguel Acerenza, subdirector técnico de la mutualista, informó a El País que Bonilla falleció "por distintas complicaciones que se fueron desencadenando, todas directa o indirectamente relacionadas con la herida de bala".

Tras varios allanamientos en busca de los autores de la rapiña, la Policía detuvo a dos menores, de 16 y 17 años. La Justicia competente resolvió el inicio de un proceso infraccional a ambos y su internación en un centro del INAU.

Otro adolescente fue internado por el asesinato del taxista Fernando González, baleado el 15 de marzo pasado.

Mutual de Taxis, a diferencia de Suatt, apoya el botón de pánico.

La Mutual de Conductores de Taxis es un nuevo sindicato que agrupa a unos 250 trabajadores del sector y que se opone a algunas medidas radicales del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt). Existe con personería jurídica desde el 9 de febrero de 2013 pero se comenzó a formar antes, con los paros nocturnos que realizó el Suatt durante un largo tiempo y las agresiones a compañeros que trabajaban igual, contó a El País Julio Schanzlin, presidente de la Mutual. Indicó que hace un par de meses comenzaron a aplicar un sistema de seguridad entre sus miembros: crearon un grupo a través de la aplicación de celulares Whatsapp por el cual se mantiene comunicados. Schanzlin explicó cómo funciona: "Cuando un taxista va a un lugar que es dudoso lo comunica y el compañero que esté más próximo va adonde esté para apoyarlo en caso de presentarse alguna emergencia, y así cubrirse las espaldas".

A diferencia del Suatt, el presidente de la Mutual afirmó que está de acuerdo con el botón de pánico conectado al Ministerio del Interior. El problema es que el que hoy se aplica está conectado a la central, "y a veces las telefonistas no pueden atender a todos", dijo.

También está de acuerdo con conectar cámaras en los vehículos. Cree que los que se oponen a esa medida es porque "probablemente no trabajan como deben; entonces, al poner una cámara hay cosas que se terminan".

CUATRO POSIBLES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1 - Botón de pánico.

El lunes el Ministerio del Interior y la Gremial Única del Taxi (la Patronal) firmaron un convenio para que comience a funcionar el botón de pánico en los taxis de Montevideo, que tendrán un control satelital del Ministerio del Interior. El Suatt está en contra porque dice que "ya estaba el botón en los 141 y no funcionan".

2 - Sacar dinero de los taxis.

La Gremial Única del Taxi se reunió con el subsecretario del Ministerio de Economía, Pablo Ferreri, quien le planteó la posibilidad de instrumentar beneficios a quienes paguen el viaje con sistemas electrónicos, dijo el presidente de la Gremial, Oscar Dourado. El Suatt afirmó que está dispuesto a discutir esta medida.

3 - Blindaje del frente.

El Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro (Suatt) reclama el blindaje de la parte delantera del vehículo debido a que en varias ocasiones los delincuentes balearon a los trabajadores desde afuera. Esto ocurrió con el taxista Juan Bonilla, fallecido ayer, quien rechazó levantar un pasaje por considerarlo "sospechoso" y le dispararon.

4 - Sistema de radio.

El Suatt pidió una reunión con la Intendencia para hablar de medidas de seguridad, que se concretará la semana que viene, en principio, con el director de Transporte, Máximo Oleaurre. "Lo más rápido de hacer es instrumentar el sistema de radio y el seguro de vida, que ya estaba planteado por la comuna", dijo el secretario del Suatt.

Taxis paran hasta mañana a mediodía y resuelven si reanudan el servicio. Foto: M. Bonjour

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