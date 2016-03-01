"No puedo creer" que "en una izquierda que tuvo armas y las usó se hagan los ranas"

El ministro de Defensa salió al cruce de las críticas que recibió desde dentro del Frente Amplio a sus declaraciones promoviendo que la población use armas para defenderse.

El ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, subió la apuesta al responder a las críticas de los grupos del Frente Amplio acerca de sus declaraciones promoviendo la tenencia de armas por parte de la población. En una carta publicada por el matutino La Diaria escribió que se trató de "una respuesta papal tajante, valga la redundancia" pero "argumentos, ninguno, salvo uno".

"Ir sostiene que 'la propiedad de un arma es apenas una concesión que hace el Estado, quien tiene el monopolio de la fuerza…'. Algo más paternalista, imposible. Es la ciudadanía quien le da al Estado el monopolio de la fuerza (...) Lo políticamente correcto transformado en feroz pensamiento único, con sus sanciones inmediatas incluidas. Automáticas", asegura el ministro.

Y añade: "No puedo creer finalmente que una izquierda que, salvo el Partido Demócrata Cristiano, llamó a las armas, tuvo armas y las usó (MLN, 26 de Marzo, Partido Socialista, Partido Comunista, PVP, GAU, etcétera), que tiene al Che en el living y las camisetas, respecto a este tema se hagan los ranas".

La respuesta de Fernández Huidobro remite a que este fin de semana, la Mesa Ejecutiva de la Vertiente Artiguista manifestó su "más enérgico rechazo a las posturas armamentistas y conservadoras que transmite" el jerarca, "tanto en referencia a la posesión de armas a nivel particular, como a la concepción de que dicha posesión debe ejercerse incluso contra el gobierno y en defensa de la democracia".

En tanto, la dirección nacional del grupo frenteamplista IR, que conduce la diputada Macarena Gelman, también expresó "su más enérgico repudio" en un comunicado en el que consideró a las afirmaciones del ministro como "conservadoras e inspiradas en un paradigma propio del pensamiento más reaccionario de la derecha mundial".

"Es francamente inadmisible que un ministro de Defensa de un gobierno de izquierda, exhorte a la población a defenderse a sí misma con un arma, en lugar de cumplir con su deber: el de buscar los mecanismos que garanticen los derechos de la ciudadanía, entre ellos, el de ser protegidos de una lógica en la que inevitablemente sobrevive el más fuerte", aseguraron.

A continuación el texto completo de la carta de Fernández Huidobro:



Marcelo, como Hitler

Y Eleuterio, como Donald Trump, es decir argumentos que no son argumentos. Porque como Hitler ordenó casi de entrada el desarme de los alemanes y en especial de los alemanes judíos, podemos usarlo como arma arrojadiza tanto como las afirmaciones de Trump para terminar cualquier debate. Cada cual con su Index y su Santo Oficio.

Lo mismo han hecho Ir y la Vertiente Artiguista: me propinaron una respuesta papal tajante, valga la redundancia. Sagrada Congregación del Santo Oficio. Les bastó consultar su Index.

Argumentos, ninguno, salvo uno: Ir sostiene que “la propiedad de un arma es apenas una concesión que hace el Estado, quien tiene el monopolio de la fuerza…”. Algo más paternalista, imposible. Es la ciudadanía quien le da al Estado el monopolio de la fuerza.

Esta idolatría propia de nazis o estalinistas ignora el terrorismo de Estado y cuanta tiranía asoló el planeta.

Lo políticamente correcto transformado en feroz pensamiento único, con sus sanciones inmediatas incluidas. Automáticas.

Y, por añadidura, la colocación de etiquetas a priori: si se dice algo se es de derecha... O de izquierda.

Asumo como único argumento en el caso de Pereira lo de que no convendría ir armados a los bailes, etcétera, y me gustaría discutir con seriedad y sin preconceptos la cuestión planteada. Me parece que castramos al Frente Amplio si seguimos por este camino prohibicionista.

Yo podría sostener que las ONG europeas que financian demasiadas cosas no son de izquierda. Y hasta opinar que la socialdemocracia europea hace tiempo que no lo es. Sanguinetti que se reclama tal y es amigo de Felipe como Bordaberry de Zapatero, ni siquiera es socialdemócrata.

Creo firmemente que la izquierda frentista ha demostrado ser una de las mejores del mundo y, por ende, está en condiciones de discutir éste y tantos otros problemas acuciantes y, muy probablemente, llegar a las mejores conclusiones.

Pero si por cargos y carguitis nos hacemos muy ordinarias trampas al solitario, mataremos la herramienta.

No puedo creer finalmente que una izquierda que, salvo el Partido Demócrata Cristiano, llamó a las armas, tuvo armas y las usó (MLN, 26 de Marzo, Partido Socialista, Partido Comunista, PVP, GAU, etcétera), que tiene al Che en el living y las camisetas, respecto a este tema se hagan los ranas.

Respetuosamente

Eleuterio Fernández Huidobro

PD: Estados Unidos: 4,5 homicidios cada 100.000 habitantes. Uruguay: 8 homicidios cada 100.000 habitantes. Suiza, donde cada ciudadano posee un fusil con munición en su casa: 1 homicidio cada 100.000 habitantes. El genocidio de Ruanda se hizo a machete.

El ministro fue convocado a la comisión del Senado.

fernández huidobro