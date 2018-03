Medidas "urgentes" exigió Lacalle Pou al gobierno

El líder del sector Todos del Partido Nacional, el senador Luis Lacalle Pou, presentó más de una decena de propuestas —incluso algunas de autoría de otros partidos que anunció que apoyará— para que el gobierno aplique de inmediato, así como otras de mediano plazo.

En su discurso remarcó que cada año plantea "medidas urgentes, necesarias y posibles". La libre importación de combustibles, aplicar la ley de Educación, implementar un plan de seguridad vial, asistir al sector agropecuario, modificar la ley de participación público- privada y mejorar las condiciones legales de la Policía, están entre las iniciativas propuestas.

Lacalle Pou dijo que hay que "ayudar" al gobierno a que deje de ser "juez y parte" como en los casos de los combustibles y la energía eléctrica.

Y que el gobierno del Frente Amplio que encabeza el presidente Tabaré Vázquez "no tiene voluntad" de hacer cosas.

El de ayer fue el tercer 2 de marzo que ha hecho propuestas (2016, 2017 y 2018). "No nos conformamos con el rol tradicional de oposición", dijo. "No sabemos guardarnos las propuestas. No está en el ADN nuestro". Aclaró que lo que propone "no es una plataforma electoral".

Dijo estar convencido de que "se puede hacer cosas" en beneficio del país inclusive en este mismo año. Como por ejemplo en la Rendición de Cuentas, que es la última de este gobierno donde se pueden incluir gastos. En lo internacional dijo que se perdió la oportunidad de firmar un TLC con China este año.

En la presentación, hecha ante la dirigencia del sector que lidera, Lacalle Pou hizo un diagnóstico vasto sobre numerosos aspectos de la realidad nacional.

Uno de los diagnósticos fue sobre la cercana ronda de negociación salarial. En ese marco señaló que la de este año "no va a ser una ronda cualquiera". "Dado que coinciden casi todos los vencimientos del sector privado, será la mayor que se haya organizado en el país desde el retorno a la democracia. En las negociaciones estarán involucrados más de 170 grupos y subgrupos de actividad diferentes. Las decisiones que se tomen tendrán consecuencias sobre los salarios de 1.623.151 trabajadores", afirmó.

Complementariamente, sostuvo que esta ronda "llega en un contexto particular, que deja menos margen de maniobra para los tres grandes actores: trabajadores, empleadores y Estado". Entre los problemas Lacalle Pou mencionó que el contexto indica que hay "un déficit fiscal que sigue muy alto, baja probabilidad de mejorar la recaudación por crecimiento, un crecimiento económico sin creación de empleo y pérdida de competitividad, entre otros factores".

El agro.

Luego, sostuvo que el Frente Amplio "no consigue entender que, cuando el agro está en dificultades, quien está en dificultades es el país entero. El sector agropecuario constituye la base de las exportaciones de productos del Uruguay".

Recordó que lo que la sequía del verano puso en primer plano "es un proceso de debilitamiento que lleva años, como consecuencia de las políticas impulsadas por los gobiernos frentistas. Nosotros lo venimos advirtiendo desde la campaña electoral de 2014".

"El oficialismo no entiende al agro. Apenas consigue verlo como la gran vaca lechera de la que extrae recursos para financiar su gasto desmesurado. Pero no comprende su lógica ni sus fragilidades. Por eso lo ha empujado a una situación insostenible", indicó Lacalle Pou.

Según el líder nacionalista, "el deterioro de las condiciones de seguridad nos enfrenta a un país desconocido. No sólo estamos perdiendo niveles de seguridad. Estamos perdiendo el país que fuimos siempre. Estamos dejando desaparecer una forma de convivencia de la que siempre nos sentimos orgullosos los uruguayos".

Así, reiteró un proyecto de ley de 2016, que hasta ahora no ha sido tratado, destinado a dar protección jurídica a aquellos funcionarios policiales que, encontrándose en funciones, ven peligrar su seguridad física.

"En las condiciones actuales, un policía bajo ataque solo puede ampararse en la legítima defensa tal como es definida en el artículo 26 del Código Penal", dijo. "Lo que se propone no es una solución de gatillo fácil, sino una protección razonable en un marco de respeto estricto de la ley. Por eso el proyecto retoma la definición de represión que aparece en el artículo 3, literal D, de la ley 18.315 de Procedimiento Policial", añadió. El nuevo texto introduce una presunción simple a favor de los funcionarios policiales.

"La gente está enojada y hay que entenderla y aceptarlo. Hay que ponerse en los zapatos de ellos. Los gobernantes deberían tratar de actuar en consecuencia. El que no tolere el enojo de la gente con los políticos que se dedique a otra cosa", sostuvo, en obvia alusión al reciente episodio que protagonizó Tabaré Vázquez con los productores.

En materia fiscal, afirmó que el gobierno "no tiene una regla fiscal como dice, sino una ley de tope de endeudamiento que ha sido ultrajada".

Respaldo al plan de vivienda popular Luis Lacalle Pou planteó aprobar el proyecto de Unidad Popular, presentado en el Parlamento por su diputado Eduardo Rubio, que consiste en implementar un plan nacional de vivienda popular. Se estima que al menos 100.000 personas residen en viviendas en estado malo o regular, dijo en su diagnóstico. "El gobierno no está demostrando ninguna capacidad de respuesta. Los planes quinquenales de vivienda solo ofrecen soluciones muy tímidas, como refinanciaciones o pequeños préstamos", sostuvo.

ALGUNAS MEDIDAS PARA SECTORES SENSIBLES

Agro El sector necesita un plan de respuesta global cuanto antes Lacalle Pou dijo que para parar la crisis del sector el gobierno ha impulsado pocas medidas, fragmentarias e insuficientes, que ni siquiera van a poder frenar el agravamiento de la situación. Por eso se propone que se lance un plan de respuesta global a los problemas del agro. En el mediano plazo la reducción del déficit fiscal y mejorar la inserción internacional. En lo inmediato la libre importación de combustibles, alivio impositivo y reducción de los costos de la energía eléctrica.

Consejos de Salarios Mayor protagonismo al Consejo Superior Se prevé que la ronda de negociación salarial de 2018 traiga aparejado un año de enorme conflictividad laboral donde van a negociar más de 170 grupos. A esto se suma la Rendición de Cuentas, última en la que el gobierno podrá subir el gasto, lo que normalmente agrega una alta cuota de conflictividad y movilizaciones. En ese contexto se le propone al gobierno medidas como dar mayor protagonismo al Consejo Superior Tripartito, y fijar las pautas salariales en forma temprana y precisa.

Educación Cumplir los objetivos de la ley y no aplicar esencialidad Una década después de aprobada la ley de Educación ninguno de sus mandatos se ha cumplido. Se propone modificar el régimen de elección de horas docentes, terminar con el centralismo administrativo y pedagógico, y coordinar con las autoridades de ANEP soluciones presupuestales para los centros de estudio que aseguren el cumplimiento de la ley referida. Se le cuestiona al presidente Tabaré Vázquez el uso de la esencialidad en vez de tomar otras medidas progresivamente.