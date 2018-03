"Vázquez debió dar la cara; vive en un mundo paralelo", dice oposición

Que el gobierno "debió dar la cara", que el presidente Tabaré Vázquez vive "en un mundo paralelo" y que el empleo de un comunicador para la cadena nacional de radio y televisión, en vez de una autoridad del gobierno "lleva a más confrontación", y que con esto "se dinamita el diálogo", Son algunos conceptos que sintetizan el pensamiento de los partidos de la oposición luego del mensaje del Poder Ejecutivo del martes 27 por la noche.

En el Frente Amplio, como cabía esperar, se tuvo una visión positiva de la cadena nacional. Se cree justamente lo contrario, que el gobierno no quiere "confrontar" y "busca el camino del diálogo".

Por ejemplo, el senador colorado José Amorín opinó que el Frente Amplio y el presidente Tabaré Vázquez "demuestran que viven en un mundo paralelo".

En esta misma línea, y sin más palabras, se pronunció a través de su cuenta de Twitter el líder del sector Todos Luis Lacalle Pou que solo escribió "Mundo paralelo".

"¿Quién los asesora en comunicación?", preguntó a su vez el senador Pablo Mieres del Partido Independiente. Y agregó que "además de los graves problemas de comunicación, el mensaje fue absolutamente incapaz de reconocer problemas, alejado de la realidad y autocomplaciente. (Fue) Muy preocupante".

En una línea similar, el diputado nacionalista Jorge Gandini se cuestionó si el mandatario "se animará a sostener todo esto, dando la cara, en un debate".

Oficialismo.

La senadora del MPP Ivonne Passada destacó que "se informó lo hecho y lo alcanzado en forma objetiva y clara (...) sin confrontar y buscando siempre el camino del diálogo".

También en defensa del gobierno, el diputado astorista Alfredo Asti indicó que como la oposición "no puede discutir las cifras y conceptos del mensaje de respuesta de Poder Ejecutivo a la proclama del llamado grupo autoconvocados, se dedica a cuestionar quien la transmitió".

Por otra parte, el también diputado nacionalista Pablo Abdala criticó la decisión de Vázquez de elegir a un comunicador para dar una respuesta a los productores autoconvocados en cadena nacional.

"Vázquez dijo que respondería a los autoconvocados por cadena, lo que ya estaba mal. Ahora resulta que habla a través de un conocido comunicador, lo que está peor", expresó.

"El presidente demostró que quiere dinamitar el diálogo. Para dialogar hay que sentarse a la mesa, con paciencia y voluntad. No se dialoga por cadena de radio y televisión. Que no hable más de gobierno de cercanía. No es verdad", enfatizó el legislador.

A su vez, el líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga dijo que "no se puede comparar un gobierno con un movimiento de autoconvocados. El gobierno tiene la obligación de dar la cara. Si no quiere el presidente, están los ministros o la OPP". Dijo que "nunca" vio en Uruguay usar a un comunicador para dar un mensaje del gobierno. "Debe haber respeto en la comunicación del gobierno con el país. No cuestiono al comunicador que habrá hecho una tarea profesional. Cuestiono al gobierno que debió dar la cara", añadió luego.

Esta situación "lleva a más confrontación todavía", remarcó Larrañaga. Respecto al mensaje en sí, dijo que tuvo "falsedades y medias verdades" como la afirmaciones hechas sobre el déficit fiscal de 3,5% del Producto y la pérdida de 40.000 puestos de trabajo y 11.000 productores. "El gobierno aplica la política de la toldería, poniendo a los buenos contra los malos", opinó Larrañaga.

Uno de los más críticos fue el senador colorado Pedro Bordaberry, quien afirmó que "no es cierto el 2 por 3 de vacantes: decir que bajaron en el ultimo año cuando entraron 70.000 (empleados públicos) durante el gobierno del Frente Amplio es una tomada de pelo; además la Oficina del Servicio Civil dijo otra cosa en el Parlamento".

"La inserción internacional es vital para acceder a mercados sin pagar aranceles como hacen otros países", agregó, para señalar a continuación que "el Fondo Lechero y el Fondo Arrocero no son soluciones de fondo, sino medidas para enfrentar el endeudamiento derivado de los altos costos del país; hay que atacar el tema de fondo".

Para Bordaberry, "la reducción de publicidad refiere a 2016 y no a 2017, y se eligió el año contra el que compararse; la principal reducción fue terminar con el escándalo de Ancap y mucho de Antel lo que era inviable seguir haciendo".

Luego añadió que "las medidas de política monetaria son costosas e ineficientes; compran dólares a partir de la toma de pesos, lo que además de costoso es ineficiente". Y opinó que "la comparación del precio del gasoil con Argentina y Brasil es falaz: el precio del gasoil está subsidiando tres cosas: a) el transporte (principalmente de la Intendencia de Montevideo; b) el biocombustible y ALUR: c) el agujero que hicieron (Raúl) Sendic y su barra en Ancap".

Según el senador colorado, "destacar como logro del gobierno el 99,6% de electrificación rural, es olvidar que en el 2005 cuando asumió el Frente estaba en 98,7%; el logro fue en el 2004 que se llevó del 95% al 98,7 o en 1997 que se alcanzó el 94,3%".

El senador denunció que "los compromisos de gestión que se citan son totalmente incumplidos por la mayoría de los ministerios y oficinas, según surge de la información de la Rendición de Cuentas".

La "noticia" fue el locutor. En la cadena oficial de radio y televisión del martes 27, a pocas horas de que la administración del presidente Tabaré Vázquez cumpla tres años, se dieron a conocer muchos datos, especialmente sobre el sector agropecuario. Sin embargo, uno de los aspectos más comentados en las redes sociales fue que la información la diera el periodista Fernando Vilar.

Economistas critican el gasto y el dólar atrasado.

Tres economistas de sesgo liberal descargaron munición gruesa contra la conducción económica en el primer desayuno del año de la Asociación de Dirigentes de Marketing y uno de ellos, Jorge Caumont, dijo que el ministro Danilo Astori "no sabe mucho de economía".

Caumont señaló que existe "un bruto" atraso cambiario y que para que se cumplan las metas oficiales de déficit fiscal deberá haber "tres o cuatro ajustes más" y que el sistema tributario uruguayo "es el peor del mundo" porque grava la misma base imponible hasta cuatro veces.

Gasto.

"Mientras la orquesta toque". Así decidió denominar a su charla en ADM el economista Isaac Alfie, ex ministro de Economía. Para Alfie, el problema de Uruguay está marcado por lo fiscal ya que "las finanzas públicas están en un momento extremadamente complejo" porque "el nivel de déficit es desconocido en un momento de bonanza", señaló. Alfie dijo que el gasto público subió y "es un problema mayor". Señaló que se pasó de tener un gasto del 23% del PIB en 2004 a un 30%: "tenemos un gasto público mayor que Estados Unidos con un ingreso per cápita de la cuarta parte", sentenció.

En este sentido, indicó que "el gasto público tiene que bajar" y que una parte de su aumento se debe directamente a la asistencia al Banco de Previsión Social (BPS): "La asistencia a la seguridad social está en niveles récords", advirtió.

El ex director blanco de Planeamiento Conrado Hughes comentó que a 20 meses de las elecciones, a diferencia de años anteriores, "no hay un ganador cantado", "no habrá mayorías parlamentarias" y tampoco se puede decir que "hay señales claras de renovación política".

Visiones contrapuestas.

Jorge Larrañaga- SENADOR DEL PARTIDO NACIONAL Deben dar la cara "El gobierno aplica la política de la toldería, poniendo a los buenos contra los malos. No cuestiono al comunicador que habrá hecho una tarea profesional. Cuestiono al gobierno que debió dar la cara. Esta situación lleva a más confrontación todavía".

Alfredo Asti - Diputado del Frente Amplio Las cifras "Como los dirigentes de los partidos de la oposición no pueden discutir las cifras y conceptos del mensaje de respuesta de Poder Ejecutivo a la proclama del llamado grupo "autoconvocados", se dedican a cuestionar quien la transmitió".

Pedro Bordaberry - Senador del Partido Colorado. Menos publicidad "La reducción de publicidad de que se habla en la cadena refiere a 2016 y no 2017, eligiéndose el año contra el que compararse; la principal reducción fue terminar con el escándalo de Ancap. La inserción internacional es vital para acceder a mercados sin pagar aranceles".

Más repercusiones

"Un golpe de nocaut al gobierno".

Con un mensaje de Whatsapp enviado por el productor "Pepe" Graña, de Lascano (Rocha), el movimiento de productores autoconvocados reveló que piensa "darle un golpe de nocaut al gobierno" porque "está contra las cuerdas y tiene argumento cero". El mensaje dice que "el nocaut va a ser la medida grande (que) ya está tomada, va a ser a nivel nacional y fue votada" y que la mesa de autoconvocados está consultando, "se está asesorando legalmente para hacer una cosa que no falle". "La medida que se va a tomar va a ser grande, yo creo que va a ser más grande que Durazno. La gente se sigue sumando, estamos avanzando en Montevideo de a poco. Necesitamos la gente de la ciudad, que esto no sea solamente un movimiento agropecuario", dijo Graña.

"Lo que yo hago bien es comunicar".

Este miércoles en el programa Buscadores (TNU) en el que participa como panelista, el periodista Fernando Vilar aclaró que en la cadena nacional de radio y televisión actuó como comunicador profesional. "Si hago algo bien en el mundo, es comunicar. Por lo menos, capto la atención de la gente; después me pueden pegar más o menos", dijo. "Si mañana me llama el Partido Colorado para dar un mensaje, también lo hago. O si (Luis) Lacalle Pou mañana es presidente y me convocara para una cadena porque él entiende que el mensaje lo tiene que dar un periodista, también lo haría", dijo. Incluso fue a más. Consultado por el conductor del programa Buscadores Sergio Gorzy sobre si conduciría algún evento de Nacional, siendo com es hincha de Peñarol, también respondió afirmativamente. "Lo haría mejor que (Orlando) Petinatti", agregó. Vilar también contó detalles del "backstage" de la cadena, que fue grabada. Dijo que leyó el texto a través de un telepronter (una pantalla para leer texto sin sacar la vista de la cámara) y que a pesar de su extensión, que fue de 28 minutos, lo hizo de corrido, sin interrupciones. En el programa de TNU se abordó ayer en forma extensa el tema, pero Vilar prefirió no entrar en polémica. Sobre las diferencias entre el movimiento de los "autoconvocados" y la posición del gobierno, opinó: "Hay una grieta en Uruguay muy grande, no solo en el campo. Si vos venís de Nueva Zelanda y le preguntás a un ciudadano blanco o colorado cómo está Uruguay, te va a decir: horrible. Y si se lo preguntás a alguien del Frente Amplio, dice: fenómeno", graficó. Por participar en la cadena Vilar fue muy criticado en las redes sociales incluso por algunos colegas.