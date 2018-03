En seguridad, "el FA ni ha encontrado las soluciones ni las va a encontrar"

El líder blanco del sector Todos, Luis Lacalle Pou, consideró que "el Frente Amplio ni ha encontrado las soluciones ni las va a encontrar" en materia de seguridad.



Durante un acto denominado "Ideas de todos, gobierno para todos", el líder nacionalista opinó que se han tomado diversas medidas para combatir la inseguridad pero afirmó que las mismas no han sido satisfactorias.



"Han cambiado técnicas, cuadriplicado su presupuesto, armado a la Policía y siguen sin encontrar una solución", expresó el senador y aseguró que "a la gente que no se comporte de acuerdo a las leyes se le terminó el recreo; el gobierno tiene que dar una clara señal".



Por otra parte, Lacalle Pou se refirió al gasto público y aseguró que "el Partido Nacional ha llevado propuestas tangibles para bajar el gasto público". Sin embargo, expresó el senador, es en ese momento cuando "salen con el dedo acusatorio a decir: ustedes están contra el gobierno que asiste, del gobierno que ayuda".



"¡No!", respondió Lacalle Pou. "Nosotros estamos en contra del Estado empresario que dilapide los fondos de todos, en contra los 800 mil dólares de Ancap, los 300 de Pluna y contra otro tanto de la regasificadora".



Durante el evento, el senador hizo énfasis en aceptar ideas que puedan ser productivas para la sociedad sin importar el partido que las proponga. "Yo opino que hay que construir puentes con quien no piense igual que nosotros en vez de dinamitarlos".



"Si hay ideas buenas en otros partidos, si hay ideas con las que coincidimos, vamos para allá", indicó Lacalle Pou y aseguró que "Uruguay no necesita grandes ideas, necesita sentido común, coraje. Hay buenas ideas en todos lados".



El acto se llevó a cabo en la Torre de las Telecomunicaciones con el fin de presentar una batería de propuestas que puedan implementarse durante este año.