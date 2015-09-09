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El País Información

Luis Alberto Heber fue víctima de un robo

09/09/2015, 15:46
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Heber va por séptima legislatura, la primera como diputado (1985-1990)
Cámara de Senadores, Interpelación al ministro de Salud J. Venegas impulsada por el senador nacionalista L. Alberto Heber , por situacion de ASSE, ND 20111122, foto Inés Guimaraens - Archivo El País
Archivo El País

El senador nacionalista había dejado anoche su auto estacionado en el Centro Asturiano, en el Prado, y al volver se encontró con que delincuentes le habían dañado el vehículo, además de robarle documentación y documentos personales que había dentro del mismo.

El senador nacionalista Luis Alberto Heber fue víctima de un robo en las últimas horas.

En la noche de ayer martes desconocidos violentaron su vehículo, al que había dejado estacionado en el Centro Asturiano, en la zona de El Prado.

Los delincuentes le robaron objetos personales y documentación varia que el senador había dejado en el auto, además de haber experimentado daños en el vehículo.

El eterno femenino de una imaginativa pintora
Heber va por séptima legislatura, la primera como diputado (1985-1990)

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