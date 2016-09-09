Limpieza para hoy durante todo el día

La División Limpieza de la Intendencia de Montevideo volverá a parar hoy durante todo el día por resolución sindical. La detención de actividades será a partir de las 10:00 de la mañana, cuando los trabajadores se reunirán en asamblea, afectando a la totalidad de los servicios desde el mediodía y hasta las 22:00 horas.

"Ante la falta de avance en las negociaciones con la administración y desconocimiento de los acuerdos documentados oportunamente, por resolución unánime de todos los comités de base de la Coordinadora de Mantenimiento, se mantiene en todos sus términos la propuesta de huelga general con ocupación de los sectores de dicho servicio", indicaron fuentes de Adeom.

El servicio de mantenimiento de la flota de Limpieza ha realizado distintos paros en los últimos días que han afectado la recolección de los residuos en la ciudad.

Entre los reclamos que han venido haciendo a la administración están las negociaciones por cargos, regulaciones y promociones, así como la seguridad laboral.

En días pasados, la Coordinadora de Mantenimiento de Flota consideró "totalmente insuficiente" la respuesta a los planteos que le ha hecho a la administración de Daniel Martínez y resolvió hacer "asambleas por turno y por sector de carácter sorpresivo en la totalidad de los servicios" de esta área municipal.

ADEOM