Le dio un golpe de puño a una mujer y la pateó en el suelo para robarle

Esta madrugada un hombre atacó a una mujer mientras caminaba junto a otra. Le sacó el celular y salió corriendo.

Hoy a las 00:10 dos jóvenes mujeres caminaban por las calles Pedro Castellano y la avenida Santín Carlos Rossi cuando fueron sorprendidas por un hombre que, sin mediar palabras, le dio un golpe de puño a una de ellas tirándola al piso.

Para sorpresa de su acompañante, el hombre, "totalmente violento, arremete a patadas contra su compañera por todo el cuerpo hasta que logra hurtarle solamente el celular", indica la Jefatura de Policía de Montevideo.

El atacante salió corriendo. Efectivos Policiales llegaron al lugar sin encontrar al ladrón y trasladaron a la joven a un centro de salud.

A la víctima se le diagnosticó: "piezas dentarias flojas, erosiones a nivel de cara dorsal izquierdo a nivel de pierna izquierda, resto sin lesiones externas a destacar", agrega el parte policial.



Rapiña a taxi.

También esta madrugada, sobre las 2:15 un taxista fue interceptado por una moto en mal estado en el que iban dos hombres cuando circulaba por la avenida San Martín al llegar a Rancagua.

En ese momento bajó de la moto el acompañante con un arma y lo redujo, le llevó la recaudación. Los ladrones se dieron a la fuga hacia un barrio marginado, afirma la Jefatura de Policía de Montevideo.



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