Layera: Hay una "amenaza constante" en la sociedad

Director de Policía pidió que se reconozcan los aciertos.

El director de la Policía Nacional, Mario Layera, dijo ayer que solo los efectivos "a veces podemos percibir la amenaza constante que pesa sobre toda la sociedad" en materia de inseguridad y pidió que se reconozca que "muchas veces fallamos y cometemos errores, pero que también tenemos aciertos".

Layera participó ayer del acto en reconocimiento de los policías caídos en cumplimiento del deber en la Plaza de la Policía. En esta oportunidad se trató de dos personas: el cabo Eugenio Nicolás Otero Arroqui (26) y el cabo Tewar Serpa Ruiz Díaz (42), ambos fallecidos no estando en servicio por interceder en dos rapiñas.

Al recordarlos Layera unió en el homenaje a "las víctimas inocentes de la locura criminal" ante la cual "sufrimos impotentes al no podes impedir que esa tragedia ocurra golpeándonos la culpa aunque la fría lógica de las circunstancias indiquen que existe un límite a nuestros esfuerzos".

Layera sostuvo que "fuera de los debates y problemas de encarar la seguridad" le "gustaría" que la ciudadanía "entendiera que muchas veces fallamos y cometemos errores, pero que también tenemos aciertos y vamos a tener siempre la grandeza de pagar con la vida el cumplimiento del deber".

"Sabemos que no se alcanza el 100% nunca para cubrir todas las situaciones que se dan", insistió, pero planteó que el "eje estratégico de acción" es apostar a "alcanzar un nivel permanente de seguridad y no a atender hechos puntuales para lo que necesitamos hacer un despliegue y mantener presencia en la calle a los efectos de disuadir y persuadir".

Layera evitó confrontar con el Ministerio del Interior sobre las garantías con las que cuentan los policías para enfrentarse a los delincuentes y sostuvo que "dentro de nuestra interna se produce muchas veces el estudio de situaciones con el fin de mejorarlas y esos documentos e informes que producimos los hacemos llegar a nuestras autoridades ministeriales. Es por ese camino y no debatiendo públicamente cosas que son reservadas de nuestro trabajo y que muchas veces esa discusión nos deja heridas que no deberían ocurrir porque lo principal en nosotros es estar unidos siempre porque es la única manera de ganar".

Clásico.

El director de la Policía sostuvo que ante el clásico entre Peñarol y Nacional del próximo fin de semana se destinarán entre 800 y 1.000 efectivos en el marco de un operativo de "saturación" que derivará en que "se vuelquen recursos que están para toda la ciudadanía al fútbol para que esto termine adecuadamente".

Layera dijo que se realizará "un gran esfuerzo" con el que se estima que se va a lograr un "nivel de seguridad muy alto".

Layera, no obstante, dejó en claro que esto será para que culmine el campeonato de fútbol y no se extenderá en el tiempo. "Pensamos que así vamos a mejorar de una vez por todas con la violencia del fútbol", planteó.

Layera

SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD