Justicia falla hoy sobre dos homicidios

La jueza penal de 8° Turno, Graciela Eustachio, fallará hoy sobre dos detenidos sospechosos de haber participado en dos homicidos. Uno de los crímenes ocurrió en la madrugada de ayer y el otro en junio de este año en la jurisdicción de la Seccional 17ª (Barrio Mendoza).

En ambos crímenes, la Justicia investiga si los homicidios fueron efectuados en el marco de ajustes de cuentas o el móvil se debió a rencillas personales.

En junio del año pasado, tres individuos mataron a una persona con antecedentes penales en el frente de una cantina. Se sospecha que los matadores fueron dos hermanos y un cómplice. Según familiares de la víctima, en el crimen se utilizaron dos pistolas automáticas y una subametralladora. La persona fue acribilladao a balazos, dijeron a El País fuentes policiales.

En la mañana de hoy, la Policía detuvo en un allanamiento a uno de los tres sospechosos de esa muerte.

El otro homicidio ocurrió en la madrugada de ayer. Dos individuos se enfrentaron con armas blancas. Uno de los heridos fue trasladado a la policlínica de Capitán Tula por un móvil policial. Falleció poco después.

Barrio Mendoza