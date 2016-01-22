Jueza: violenta derechos difusión de fotos de asaltantes al BROU

Policía replicó que acusados participaron en atraco sin taparse los rostros.

La jueza de feria de Las Piedras, Alicia Olivero, trasmitió a la Jefatura de Canelones sus temores por la eventual violación a los derechos de las personas si se publicaban las fotos con el rostro descubierto de dos sujetos acusados por la Policía de haber participado en el asalto al Banco República el pasado martes.

Una de las fotos, a la que tuvo acceso El País, muestra que uno de los individuos requeridos ingresó a las 14.45 horas del martes 19 a la sucursal del Banco República.

Se trata de un hombre de unos 40 años. Usaba una camisa a cuadros desabotonada y con las mangas arremangadas a la altura del codo. Debajo tenía un buzo de color gris, vaqueros por dentro de las medias, championes y una gorra con la visera hacia atrás.

Una alta fuente de la Policía de Canelones dijo a El País que esta persona ingresó al banco y sacó un número para ser atendida. Poco después, las filmaciones en poder de la Policía muestran que esta persona tomó de rehén a un efectivo policial y le colocó un arma en la cabeza, señaló el jerarca.

Menos de un minuto más tarde, ingresó otra persona al local bancario.

Según la fotografía extraída de la filmación del incidente, esa persona es de cutis blanco, pelo corto y un buzo con capucha de color rojo con la inscripción: "Michigan 33". También usaba un pantalón vaquero de color marrón y zapatos deportivos. La fuente dijo que este individuo tomó a una clienta de rehén durante el asalto.

En la misma tarde del asalto al banco, jerarcas policiales de Canelones se comunicaron con la jueza Olivero para solicitarle autorización para divulgar las fotos de ambas personas buscadas. La intención de la Policía era que si alguien los veía, podría brindar información clave antes de que los individuos efectuaran otro delito.

En la noche del martes 19, Olivero dijo que no se debía divulgar las fotos porque los individuos buscados podrían luego quejarse de que se los acusó de haber cometido un delito. Es decir, en la magistrada primó el criterio de inocencia de los buscados o el eventual daño al honor de los mismos si después se prueba que no tenían ninguna vinculación con el ilícito.

El jerarca policial le respondió que si alguno de los sujetos buscados se presentaba a quejarse por la publicación de su imagen, la magistrada debía enviarlos a prisión, en forma inmediata, porque las filmaciones mostraban que tuvieron una participación activa en el asalto al Banco República.

"Si se presenta, usted debe resolver su prisión porque las filmaciones muestran que es uno de los rapiñeros", le dijo el oficial superior a la magistrada.

La Ley de Procedimiento Policial (18.315) habilita a la Policía a divulgar fotos de personas buscadas sin solicitar el aval de la Justicia Penal. El artículo 71 de dicha norma (Solicitud de información por los medios de comunicación) dice: "La policía podrá solicitar información al público, a través de los medios de comunicación, referente a personas extraviadas, fugadas o requeridas por la Justicia Penal competente. Asimismo, podrá solicitar por los mismos medios cualquier otro tipo de información que pueda ser útil para esclarecer hechos que se investigan. El uso de la imagen de niños, niñas y adolescentes o víctimas de delitos deberá ser autorizado por el Juez".

En los barrios.

Tras la firma ayer de un convenio entre el programa Pelota al Medio a la Esperanza del Ministerio del Interior y el SUAT, el subsecretario de la cartera, Jorge Vázquez anunció que 1.000 efectivos policiales de la Jefatura de Montevideo harán operativos especiales en barrios donde ocurren la mayor parte de los delitos, tal como informó El País semanas atrás. Vázquez señaló que estos agentes tendrán un mayor entrenamiento, una paga especial y un horario que se adecuará a los operativos preventivos diseñados por el Comando de la Jefatura capitalina. "Vamos a tratar de impedir que los delitos se cometan. Eso es mucho mejor que esperar que el delito se cometa y luego reprimir", dijo.

La Justicia dispuso que el próximo 1° de octubre se despoje a la Inten

Policía aguarda otro ilícito

Investigadores policiales creen que los delincuentes que asaltaron el Banco República de La Paz podrían hacer otro ilícito en cualquier momento, ya que el botín que se llevaron fue escaso (unos US$ 15.000). Lo obtenido en el asalto fue dividido entre siete rapiñeros. Los asaltantes usaron armas de guerra robadas a un cuartel.

Asaltantes sucursal BROU. Foto: Captura cámara de seguridad

inseguridad ciudadanaEDUARDO BARRENECHE