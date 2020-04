Sindicato amenaza parar en reinicio judicial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) definió el reinicio de la actividad judicial a partir del próximo lunes. La misma será gradual. En la semana del lunes 4 al viernes 8, habrá una reorganización interna. Y los abogados tendrán la posibilidad de pedir turno para la presentación de escritos a partir del lunes 11. Una semana más tarde, recomenzarán las audiencias, según trascendió ayer en ámbitos judiciales.

Todo dependerá de la postura que mantengan jueces, defensores de oficio, actuarios y funcionarios judiciales. En los planteos recibidos por la Corte, exigen que los escritos se presenten en sobres que no se abrirán por dos días.



Por otro lado, la posibilidad de que se realicen juicios virtuales queda para el 2024, si el Parlamento vota una partida presupuestaria de US$ 20 millones anuales.

El reinicio de la actividad judicial después de un parate de 40 días, tiene más sombras que luces.



El martes 28, un jerarca de la Corte se reunió con los gremios de actuarios, defensores y funcionarios judiciales para escuchar sus requerimientos en materia de medidas sanitarias para el reinicio de la actividad.

Se planteó la utilización de tapabocas para funcionarios y público en general, la colocación de mamparas, la recepción de escritos en una mesa de entrada y que luego estos se redistribuyan en forma interna. La Corte quedó en dar una respuesta a esos planteos, según el presidente del gremio de funcionarios, Pablo Elizalde.



“No hubo una respuesta. Estamos evaluando un paro si no hay un pronunciamiento claro de la Corte”, dijo Elizalde a El País. Y agregó: “Si no están dadas las condiciones sanitarias, no volveremos al trabajo. Evaluaremos todas las medidas”.



Elizalde dijo que hoy se reunirá en forma urgente el Consejo Ejecutivo del gremio para analizar la situación.