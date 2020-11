Operación Océano: nueva audiencia para el 23 de este mes por pedidos de pruebas de penalistas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Justicia citó a nueve imputados por la Operación Océano y a sus abogados para una audiencia a realizarse el 23 de noviembre próximo para discutir sobre la petición de nuevas pruebas que los penalistas solicitaron a la Fiscalía de Delitos Sexuales y esta les negó.

Según dijeron fuentes del caso a El País, las defensas de los investigados reclamaron a la fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, que les suministrara los resultados de todas las pericias y declaraciones antes de que se efectuara el interrogatorio judicial de la víctima que generó las 31 imputaciones.



La Fiscalía argumentó ante la Justicia que ya había entregado mucho material y que lo que quedaba por periciar no era sustancial. Los defensores, en cambio, dijeron que era imposible que pudieran elaborar preguntas para interrogar a la víctima en sede penal si había aún elementos por analizar desde el punto de vista técnico. “Nosotros tenemos que ver toda la carpeta investigativa y decidir lo que es prioritario o no. No precisamos que la Fiscalía trabaje por las defensas”, dijo uno de los penalistas a El País.



La Justicia hizo lugar el pedido de la defensa, pero la Fiscalía apeló y el expediente se encuentra hoy en un Tribunal de Apelaciones. Mientras tanto, la jueza avanza en primera instancia.