Michelle Suárez fue suspendida y por dos años no podrá ejercer como abogada

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dispuso que la ex senadora frenteamplista y comunista Michelle Suárez sea suspendida durante dos años para ejercer la abogacía, según informó anoche el programa Santo y Seña.

Suárez cumple actualmente prisión domiciliaria por cuatro delitos de falsificación y adulteración de documento privado, con un delito de estafa, un delito de falso testimonio y un delito de falsificación y alteración de documento privado.

En abril de este año y entre lágrimas, la exsenadora admitió ante el Juzgado de Atlántida que adulteró firmas. En mayo, en una entrevista con el programa Todo Pasa de Océano FM, Suárez habló de este tema puntual y dijo que "hay muchas cosas de la cuales me hice consiente en un momento de mi vida posterior y tiene que ver con que en ese momento, no estaba pasando un buen momento en nivel personal".

La exsenadora mencionó la "enfermedad, agonía y fallecimiento" de su padre. Dijo que "seguramente no estaba en condiciones de tomar ciertas decisiones, me equivoqué, hice en cosas que tal vez en otro momento no hubiera hecho".

Suárez dijo en ese entonces que su vida pública había terminado y que su primera meta en el futuro era "volver a encontrarse consigo misma".



En tanto, a nivel profesional, dijo que su meta era "atravesar lo que se tenga que atravesar y volver a realizar mi vocación, como la hace casi todo profesional por más que pase por instancias similares a las mías".



"Mas allá del rol profesional está lo que esa persona desarrolla a partir de las decisiones erróneas que en un momento tomó", había dicho.