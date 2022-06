"Drogado dije cualquier cosa, nunca tuvieron pruebas", dijo "Cachila" al salir en libertad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes, la Justicia determinó la liberación de Ángel Moreira, alias "Cachila", quien estaba en prisión preventiva desde 2019 por el caso de la muerte de la adolescente argentina Lola Chomnalez. Al dejar la cárcel, dijo que su primera declaración, que fue la que lo llevó a ser procesado, la hizo bajo los efectos de las drogas.

"Yo dije eso porque fumé pasta, me llevaron drogado hasta las manos y dije cosas que no debía decir. Por eso es que estuve preso", afirmó en nota con Subrayado (Canal 10). "Drogado dije cualquier cosa que no debía decir, porque nunca tuvieron pruebas contra mí", agregó.



El "Cachila" sostuvo que cuando la Policía lo fue a detener les dijo que no conocía a Lola y negó haberla matado.



El hombre fue procesado en 2019 por el delito de coautoría de homicidio y más tarde su tipificación cambió a encubrimiento.

"Pasé mal, casi me mataron, me patotearon entre siete en una celda, la fui llevando. Pasé dos meses tirado en un calabozo, durmiendo en una bolsa de basura", contó sobre la cárcel.



Ahora que salió en libertad, dijo que lo que quiere es ir a ver a sus hijos.

Consultado sobre la posibilidad de que se inicie un juicio contra el Estado por los tres años de prisión, el abogado representante de Moreira, Ignacio Morena, dijo que todavía no se habló sobre el tema, pero que será considerado.