Código del Proceso Penal: el PCU advierte que no votaría cambios

El proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento para modificar el Código del Proceso Penal genera diferencias a la interna del oficialismo, donde son cada vez más los sectores que se oponen al endurecimiento de las penas. El Partido Comunista no votaría la fijación de la prisión preventiva como regla.

No son los únicos que se oponen a las modificaciones que remitió el presidente Tabaré Vázquez al Parlamento. Otros sectores que no apoyan los cambios son el Partido Socialista, Casa Grande (de la senadora Constanza Moreira), el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), y el grupo IR, comentaron a El País fuentes de la coalición. En tanto, las modificaciones son apoyadas por el Movimiento de Participación Popular (MPP) y parte del astorismo.

Las objeciones se centran en dos artículos: el seis y siete. Se establece la "prisión preventiva preceptiva" para los reincidentes en un número significativo de delitos, que incluyen desde el hurto agravado hasta los vinculados a estupefacientes.

El secretario general del Partido Comunista y senador Juan Castillo dijo a El País que "no deja de ser preocupante que la sola habilitación de una denuncia y el comienzo de una investigación puedan determinar la prisión". "En principio directamente no votaríamos estas modificaciones, pero como se está trabajando hay posibilidad o de modificar o de cambiar el tenor del mismo", señaló. En la misma línea, el diputado comunista Gerardo Núñez señaló a El País que en el sector no se comparte "la visión de que con más endurecimiento de penas se resuelven problemas profundos como lo es la violencia que vive nuestra sociedad".

Por otro lado, el legislador argumentó que "se cobra al grito" porque se esperó apenas seis meses para modificar el Código del Proceso Penal. "Nos parece un plazo temporal acotado, que le quita la posibilidad de mirar un desarrollo y tener una visión más integral sobre lo que está pasando", señaló.

Núñez aseguró que la Policía hoy "ya está facultada" para cumplir con las tareas que se proponen en los primeros ar- tículos del proyecto, en los que se establece específicamente que pueden prestar auxilio a la víctima, practicar la detención en casos de flagrancia o fuga y resguardar el lugar donde se cometió un delito sin recibir instrucciones particulares de los fiscales. Igualmente, los comunistas están dispuestos a acompañar estos aspectos si se entiende que contribuyen.

Sin embargo, Núñez agregó que los artículos seis y siete —referidos a la prisión preventiva— tal como están redactados "no son compartibles". En ese marco, subrayó que los juristas han sido "contundentes" acerca de la inconstitucionalidad de esta medida.

Cambios.

El próximo lunes, una comisión interna del Frente Amplio tomará una definición con respecto a las objeciones existentes. Fuentes políticas consultadas por El País, indicaron que "se trabaja bien" y se aprobarán cambios a la iniciativa enviada por Vázquez.

La fecha tentativa que se había fijado la bancada para aprobar el proyecto de ley es el 20 de este mes.

Una de las enmiendas que se analizan por parte de la bancada apunta a modificar el texto referido a la prisión preventiva, para que tome la orientación más de medida cautelar. Esto implica retirar la "preceptividad". De todos modos, esta alternativa no conforma a todos los sectores del Frente.