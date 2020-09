Chats revelan acoso en Carnaval: "Sos muy nena, pero podemos tener un amor a escondidas"

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Una serie de denuncias sobre abusos y acosos están en poder de la fiscal de Delitos Sexuales, Silvia Lovesio, y dejan entrever que el hostigamiento a adolescentes era una práctica arraigada dentro del ámbito del Carnaval. Esto sucede luego de que el mes pasado una cuenta de la red social Instagram publicara decenas de casos de forma anónima.

En este momento, dicha fiscalía junto con la Dirección de Crimen Organizado e Interpol analizan cada una de las denuncias. Algunas de ellas incluyen chats entre directores de conjuntos de Carnaval de las Promesas y menores de edad, según dijo a El País una fuente del caso.



El objetivo del trabajo investigativo es establecer aquellas situaciones que puedan ser tipificadas como delitos y las que no.



“¡Qué linda esa foto en malla (...) Podemos tener un amor a escondidas jaja”, dice uno de los directores a una menor de edad.



Las frases revelan, además, que a los directores no les importaba que estas fueran menores de edad. “Viendo tus fotos parecés mayor.... cómo de 20 años”, dice uno de ellos.

En otro chat un adulto insiste en su “avance” pese a la ingenuidad de la chica: “Te hablo con mi corazón y te ríes de mí”.



Las frases son elocuentes: “Besos, que sueñes con los angelitos... o sea conmigo”.



En otra conversación, el mismo director hoy investigado sostiene: “Quereme a escondidas”.

El carnavalero siempre tiene presente que su interlocutora es una adolescente. Por eso expresa: “Sos muy nena pero podemos tener un amor a escondidas”.



En otro chat el mismo le dice a otra menor: “Podemos vernos sin que nadie se entere”.



Consultado por El País, el presidente de la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro), Leonardo Repetto, confirmó la existencia de esas conversaciones entre los directores y las chicas.



“Esos chats llegaron a nuestra institución. Esos directores ya están separados de los conjuntos y se les inició un proceso estatutario interno”, explicó Repetto.

Afirmó que uno de los casos ya está en la Fiscalía luego de una denuncia presentada por el abogado de Adicapro, Eduardo Outerelo, y advirtió que otras dos serán enviadas la semana que viene.



Otras denuncias publicadas en la cuenta de Instagram “Varones Carnaval” dan cuenta de eventuales abusos sexuales de parte de carnavaleros a varias chicas

Las denuncias.

El martes 8, Repetto dijo a El País que la Asociación realizó un relevamiento de las denuncias efectuadas por mujeres y adolescentes en la red social. Allí constató 254 acusaciones contra carnavaleros. Setenta y ocho denuncias de supuestos acosos o abusos fueron hechas en el marco del Carnaval de las Promesas -del que solo participan menores de edad-; 161 en el carnaval de adultos y unas 15 son de “Murgas Jóvenes” y de comparsas del interior (Salto y San Carlos).

El titular de Adicapro explicó que algunas de estas acusaciones no implican delitos y otras sí podrían tipificarse como casos de abuso o acoso. En varias situaciones, agregó, coinciden los nombres de los denunciados.

Otra fuente del caso dijo que una víctima de abuso sexual por parte de un director de Carnaval ocurrido en el Teatro de Verano en 2019 se presentó en la Fiscalía de Delitos Sexuales. Y también hay mensajes de texto enviados por el carnavalero a la joven, agregó la fuente.



Consultada por El País, la fiscal Lovesio declinó confirmar la concurrencia de esa víctima a la Fiscalía. Y explicó: “Esta es una investigación que requiere reserva para actuar profesionalmente con el objetivo de dar garantías a víctimas y denunciados”.

Denuncias en la cuenta “Varones carnaval”

Bajo el título “Varones Carnaval”, una cuenta de la red social Instagram reúne denuncias anónimas de situaciones de acoso sexual por parte de carnavaleros, y muchas de las presuntas víctimas son menores de edad. Una de ellas dice: “Juan (nombre ficticio) de parodistas Los Pepitos (de menores) intentó violarme cuando yo tenía 16 años”.



Otro adolescente señala: “Hace unos años salí en el Carnaval de las Promesas, donde el director del conjunto armaba jodas con alcohol -todos rondábamos los 15 años. Y el director del conjunto se chapaba componentes, acosaba a las gurisas”. Otra chica sostiene en la cuenta que también sufrió acoso sexual. “Cuando salí en Promesas me pasaba exactamente lo mismo que a ella (otra denunciante). (Ese director) siempre me tocaba la cola y me decía: ay disculpá, fue sin querer. Un asco”. Otra chica recuerda: “Tenía 14 años y era virgen. Él 30. Me llevó a un hotel. Le dije varias veces que no quería hacer nada. Pero él me convenció. Sufrí un montón”.