Se cae el acuerdo entre el “Toro” Fernández y la familia de Romina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Las primeras horas de mañana serán cruciales para el jugador aurinegro Gabriel “Toro” Fernández (24). Al mediodía, el futbolista sabrá si jugará en España como es su anhelo o terminará preso por el accidente de tránsito que dejó en estado vegetativo a Romina Fernández (18), en la madrugada del 29 de diciembre de 2018.

Romina se había reunido en una pizzería con sus amigas para festejar el fin de su ciclo liceal. Cuando cruzaba por la senda peatonal de la esquina de la avenida Luis Alberto de Herrera y Sancho Panza a tomar un taxi, fue embestida por el auto del “Toro” que viajaba a velocidad excesiva para la zona, según señaló la Fiscalía.



En la mitad de la mañana de mañana, el abogado del futbolista, Daniel Burgos, se encontrará con su colega Juan Fagúndez, asesor legal de la familia de Romina Fernández, para buscar una indemnización consensuada entre ambas partes previo a la audiencia en el Juzgado de Conciliación, prevista para las 13:00.



“Estamos más lejos del acuerdo que el lunes pasado”, dijo ayer Burgos a El País, en alusión a la audiencia de Conciliación realizada hace una semana atrás.



A las 20:00 horas del viernes 14, Fagúndez transmitió a Burgos que la familia de Romina había decidido bajar sus pretensiones de US$ 900.000 a US$ 800.000 contado, porque el jugador aurinegro no puede garantizar un pago diferido.



Horas antes, Burgos había propuesto a Fagúndez el pago de una entrega de US$ 300.000 y otros US$ 300.000 en 12 meses, cuyo objetivo era solventar los gastos médicos de Romina que son unos $ 150.000 mensuales y una sobrevida de 20 años.



En este momento, Romina es atendida por dos enfermeras en su casa. Ya no está en el CTI del Hospital de las Fuerzas Armadas.



Romina requiere asistencia permanente porque se encuentra en estado vegetativo. Tiene ceguera en un ojo, lesiones en un brazo y encefálicas, entre otras lesiones. Carece de posibilidad alguna de mejoría.

La cláusula.

Además de las diferencias en el monto de dinero y en la forma de pago, el acuerdo se trancó por una cláusula relacionada con la muerte de Romina. La familia no acepta el pago diferido ni la inclusión de una cláusula referida a que el pago se suspende por fallecimiento. En opinión del entorno del jugador, la cláusula es de recibo, ya que la indemnización debe ir para cubrir el daño del accidente.



Así las cosas, el entorno de Romina sabe que deberá afrontar un juicio civil de cuatro años si no logra un acuerdo con el futbolista.



“La familia de Romina tiene una valoración equivocada de la situación. En esto estamos juntos”, dijo Burgos.



El profesional aludió a que ambas partes debían llegar a un acuerdo para que el futbolista viaje el 1° de julio próximo a enrolarse al club Celta de Vigo y de esa forma obtendrá dinero para pagar una indemnización por el daño causado a Romina.

El futbolista Gabriel "Toro" Fernández junto al abogado Barrera. Foto: Marcelo Bonjour

El club Celta de Vigo pagó US$ 4 millones por el 80% de su pase. El contrato liga al “Toro” con el club durante cuatro años.



Si no alcanza mañana un acuerdo en la audiencia de Conciliación con la familia de Romina, Burgos tiene un “Plan B”: está dispuesto a ofrecer al fiscal Alejandro Machado, que investiga el accidente, el pago de una fianza superior a los US$ 100.000.



Burgos puso como ejemplo el caso del exgerente general de Pluna, Matías Campiani, quien pagó una fianza de US$ 50.000 para salir en libertad.



Machado elabora en este momento la acusación contra el futbolista aurinegro. Pedirá unos 20 meses de prisión efectiva. Ello podría hacer caer el pase del “Toro” al Celta de Vigo.



En una misiva enviada antes del 5 de enero de 2019, el Celta de Vigo advirtió al club Racing, dueño de parte del pase de Gabriel Fernández, que la transferencia se hará si el jugador es absuelto. En caso de que el jugador ingresase a prisión, el RC Celta podrá romper dicho contrato y tanto Racing como Peñarol deberán devolver el dinero que haya sido pagado por el Celta”.