Asesinó por dos perfumes de $ 60; hoy irá a la cárcel

A la hora 14:00 de hoy será formalizado y remitido a la cárcel el matador de Alicia Álvez (68), la comerciante de Toledo, Canelones, asesinada en la tarde del pasado domingo. Seis puñaladas le aplicó a la mujer con un cuchillo que la víctima usaba para cortar fiambre.



Se trata de un hombre de 32 años de edad, con al menos dos antecedentes por rapiña, residente en el barrio Villa Seis Hermanos de Toledo. El pequeño comercio de la víctima está a unos seis kilómetros de la casa del victimario, según pudo precisar la Fiscalía de Pando, a cargo de la fiscal Alicia Ghione.



En la tarde del miércoles integrantes del Grupo de Respuesta Táctica (GRT) se presentaron en la casa del delincuente y viviendas cercanas. Tenían varias órdenes de allanamiento. El delincuente huyó por los campos. Un helicóptero de la Policía lo ubicó luego de varias horas de rastrillaje pie a tierra.



Tenía un brazo herido. Pero había recibido atención médica. Los policías se sorprendieron al ver que tenía un corte de unos 15 centímetros cosido recientemente. El imputado dijo que se la hizo días antes del crimen y que se curó en la emergencia del Hospital Pasteur.



De todos modos, no se descarta que la almacenera se haya defendido y lastimara al rapiñero. La fiscal Ghione pidió que lo revise un médico forense porque quiere estar segura sobre el origen de la herida.



Ayer se desarrollaron dos audiencias, una de reconocimiento y prueba anticipada y una de prórroga de detención. Tres testigos protegidos ofrecieron su testimonio en el caso.



Algunos vecinos de Toledo manejan que el detenido merodeaba habitualmente por la zona y no descartan que la mujer le diera alguna cosa para que pudiera comer. Otros testimonios sostienen que el hombre andaba ofreciéndose para cortar el pasto.



En la tarde del lunes, vecinos, comerciantes y amigos de la víctima se pararon frente a su almacén y cantaron el Himno Nacional. Después caminaron hasta la Ruta 6 y cortaron el tránsito por un rato.



El drama de la violencia en Toledo no se detiene. Entre el mes de noviembre y el domingo pasado murieron cuatro comerciantes y un productor rural en la ciudad y sus alrededores. Se han producido casos de reacciones violentas por parte de vecinos contra delincuentes que no han llegado a la Justicia.

La familia.

Los vecinos salieron unidos a exigir más seguridad. Foto: Marcelo Bonjour

Juan Martínez es hijo de la mujer asesinada. Policía en actividad, fue comerciante y víctima en tres oportunidades de los delincuentes.

Hablando ayer para El País, recordó que su madre trabajó toda la vida. No descansó desde que salió de su Tacuarembó natal, donde fue funcionaria municipal, hasta el último minuto de su vida. Se crió en una familia trabajando en los más diversos oficios. Fue mucama y se desempeñó en un criadero de pollos. En los últimos años tenía algunos problemas de salud pero seguía adelante con su pequeño almacén de barrio.



“Estamos esperando que formalicen a este asesino y que lo saquen de las calles. Así va a dejar de trillar las calles para ver a quién le desgracian la vida o qué familia destruye”, indicó Martínez a El País.



La comerciante era una de las pocas que no había sido asaltada en Toledo. Sin embargo, Martínez sufrió tres asaltos a su vivienda.



El delincuente que mató a Alicia se llevó una bolsa con lo poco que encontró en el interior del comercio.



“Le llevó dos perfumes truchos, de esos que venden en la feria. Valen 60 pesos. Yo cerré mi comercio y le llevé esas cosas para que pudiera venderlas. Había días que hacía una caja de 100 pesos. Era un comercio muy pequeño”, dijo su hijo.



Martínez subrayó que “Toledo está salado. Aprietan al pichaje en Montevideo y dispara para Toledo, Las Piedras o Suárez. No se puede dejar tantas zonas desprotegidas porque el que se ve más afectado es el que menos tiene”.