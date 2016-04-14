Joven de 24 años fue asesinado de seis disparos en el barrio Aires Puros

Según informaron testigos del hecho,cuatro personas atacaron a la victima desde dos motos.

Un hombre de 24 años fue asesinado de seis disparos en el cruce de las calles Elba y Doctor Francisco Goyen, en el barrio Aires Puros, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Testigos relataron a la Policía que primero escucharon varios disparos y luego vieron dos motos, con dos ocupantes en cada una, que huían del lugar. Luego vieron a un joven en el suelo con abundante sangrado.

Al ver esta situación, un hombre paró un taxi para trasladar al herido al centro de salud más cercano, pero al momento de llegar el personal médico constató que el joven había fallecido.

Maicol Adrián López Siensa, de 24 años y poseedor de tres antecedentes penales murió por un paro cardíaco a raíz de los seis disparos que recibió. Tres de ellos fueron en el tórax, otros dos en el brazo derecho, y el último en la pierna izquierda.

El Área de Investigaciones y la Dirección Nacional de Policía Científica trabajan en el hecho.



La Policía ya tiene identificadas a varias personas sospechosas del atraco. Foto. A. Colmegna

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