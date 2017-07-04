Intendencia aseguró que recolección de basura está al día tras los paros

La Intendencia de Montevideo informó que al momento la recolección de residuos está al día luego de varias medidas de paro tomadas por Adeom.

Este martes la Intendencia de Montevideo informó que la recolección de residuos se encuentra al día luego de los paros que realizaron los trabajadores del sector Limpieza.

Desde que se retomaron los servicios el jueves, se levantaron 4266 toneladas de basura de los contenedores y se retiraron otras 422 que se encontraban en su entorno.

Las tareas de vaciado se realizaron con un promedio de 22 camiones por turno, mientras que la limpieza del entorno de los contenedores se hizo con máquinas y trabajo manual.

La intendencia indicó que si bien "el vaciado de contenedores se encuentra al día" es posible que en algunos puntos "encuentren entornos sucios que son resultado de vandalismo o mal uso de los contenedores".

Conflicto

La jornada de paros se inició cuando dos trabajadores, nucleados en Adeom, fueron suspendidos por utilizar de forma incorrecta la maquinaria. Además los funcionarios reclamaban la entrega de los uniformes de invierno así como que se inicie una comisión de insalubridad para tratar los temas de la limpieza.

Las medidas fueron levantadas tras una reunión tripartita que tuvo lugar el jueves de la semana pasada en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en la que se aceptó el inicio de las comisiones y se reconoció que al momento los uniformes de invierno no han sido entregados.

Sin embargo no se levantó la sanción a los trabajadores que habían sido suspendidos.

Jornada especial de recolección de grandes residuos. Foto: Facebook IMM

LIMPIEZA DE LA CIUDAD