Indagan razones por las que balearon a un directivo de la Patronal del Taxi

El hombre iba a ingresar a uno de sus taxis cuando un desconocido se acercó y le disparó varias veces.

Un directivo de la Patronal del Taxi fue baleado anoche en las inmediaciones del local que queda ubicado en el barrio Atahaualpa, según confirmaron fuentes policiales a Telenoche.

El hombre, de 54 años, recibió dos disparos cuando intentaba entrar a uno de sus taxis que estaba estacionado en Enrique García Peña y Espinillo.

Una de las balas le impactó en zona lumbar izquierda y la otra en el abdomen.Al momento el trabajador se encuentra internado en el Sanatorio Americano.

Vecinos de la zona le confirmaron al medio que se escucharon varias detonaciones. Según datos preliminares, la Policía pudo saber que un desconocido se acercó al hombre y le disparó, si bien aún queda precisar si el hecho se trató de un intento de robo o algo más.



Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

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