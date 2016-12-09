IMM utilizará cámaras para advertir y multar a quienes arrojen basura

Óscar Curutchet dijo que a pesar de la acumulación de residuos no hay actualmente un riesgo sanitario. si continúa la aceptación de funcionarios a la modificación del mapa horario, no se evaluará la posibilidad de decretar la esencialidad.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Óscar Curutchet, dijo este viernes en el programa Inicio de Jornada de radio Carve que el Centro de Monitoreo Ambiental está trabajando para que las cámaras colocadas en la ciudad funcionen también para vigilar el comportamiento de los ciudadanos a la hora de tirar la basura.

El jerarca señaló que se apunta "a generar a través de la tecnología que tenemos a mano, por ejemplo las cámaras, y una gestión más inteligente en cuanto a la toma de decisiones, percibir in situ lo que está ocurriendo en la ciudad, tomar contacto con esta realidad y que se apersonen los cuerpos inspectivos de la Intendencia para analizar las sanciones que se tengan que realizar, desde multas hasta de apercibimiento para algunos ciudadanos que cometen actos que perjudican a la ciudad".

Actualmente se está llevando a cabo "un relevamiento de todo lo que es el CGM para que sirva para otras acciones, como el cuidado de la ciudad, por ejemplo la limpieza y otras actividades que tienen que tener otro control", señaló.

La esencialidad

Curutchet destacó la aceptación por parte de los funcionarios del servicio de limpieza a los cambios de horarios establecidos durante el preconflicto.

En declaraciones al programa Desayunos Informales de Teledoce, Curutchet explicó que se trabaja "en diálogo permanente" con Adeom.

Señaló que los funcionarios están aceptando las modificaciones en los turnos y el mapa horario establecidos por la comuna. "Apartir de 2011, la Intendencia, previendo la cantidad de horas extra que se estaban generando para cumplir con las recolecciones -los funcionarios de Limpieza trabajan seis horas con una extensión de dos si se requiere-, estableció que para los nuevos funcionarios se podían cambiar los turnos y el régimen del mapa horario para cumplir (con el servicio), eso fue lo que se aplicó ahora", manifestó.

Curutchet consideró que los fines de semana serán los días donde habrá "mayor impedimento" para que los funcionarios de limpieza puedan cumplir con los tres turnos de forma adecuada.

En el programa inicio de Jornada explicó que "hasta el momento están saliendo todos los camiones disponibles sin necesidad de horas extras", aunque todavía "faltan 4.000 contenedores" por levantar.



"Establecimos esa orden con modificaciones en los turnos y el mapa horario para más de 25 tripulaciones y hasta ahora hubo aceptación", aseguró.



Curutchet dijo que la cantidad de basura acumulada en la capital no implica un riesgo sanitario, por lo que mientras los empleados municipales sean flexibles a los cambios en los turnos, no se va a debatir sobre la necesidad de aplicar la esencialidad del servicio ni de solicitar ayuda a las Fuerzas Armadas para la recolección.

El jerarca señaló que el problema de la basura se debe principalmente a "las paralizaciones del sindicato" y a "la indisponibilidad de los camiones adecuados para realizar la recolección". "Siempre dijimos que 2016 iba a ser un año muy difícil porque no contamos con la cantidad necesaria de herramientas para recoger los residuos", expresó.

El intendente Daniel Martínez dijo el pasado jueves que "de darse la condición -que no estamos muy lejos-" de que haya riesgo sanitario, inmediatamente solicitará que se declare la esencialidad de la recolección."Uno fue electo para servir a los ciudadanos. Vamos a seguir abiertos en todo momento a la negociación. Hay puntos (del comunicado de Adeom) que no se pueden aceptar. Ha habido extensas negociaciones y medidas en estos días anteriores que motivaron que se generara algún atraso", manifestó.

Dijo también queel paro realizado por el sector Limpieza el martes pasado dejó "un atraso de 5.000 contenedores, más algunos que vienen de las medidas (sindicales) de la semana pasada".

El preconflicto

El sindicato decidió declararse en preconflicto y no hacer horas extras, debido a que los trabajadores del turno vespertino del Cantón Buceo, que gestiona buena parte de la operativa de los camiones levantacontenedores, resolvieron hace 20 días en asamblea “comenzar a tomar medidas de lucha con el objetivo de concretar una jornada de trabajo que equipare a todos los funcionarios del sector”.

Esto se debe a que la Intendencia convoca a los nuevos funcionarios a trabajar los domingos sin pagarles el complemento que corresponde a quienes desempeñan tareas en jornadas no laborables.

“En el turno vespertino no vamos a trabajar con compañeros que realicen horas extras, o que sean de otro sector”, anticiparon los funcionarios.

Por ese motivo, los funcionarios llevaron a cabo un paro el pasado martes y en asamblea resolvieron declararse en preconflicto.

Esto motivó un comunicado de la comuna en que se anunciabala "modificación del mapa horario de trabajadores del área para que efectivamente se realicen los tres turnos diarios de recolección necesarios" y que "la administración dispone de las potestades desde el punto de vista jurídico para llevar adelante las acciones que estime convenientes para asegurar la limpieza de la ciudad".

Oscar Curutchet y Daniel Martínez. Foto: Leonardo Carreño.

