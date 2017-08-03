IMM da marcha atrás con vertedero de residuos

Vecinos del terreno denunciaron que no fueron informados.

La Intendencia de Montevideo resolvió dar marcha atrás con el vertedero "alternativo" de residuos que había comenzado a formar en dos terrenos privados ubicados en la calle Osvaldo Rodríguez, a dos cuadras de la avenida Garzón.

Como diera cuenta El País en su edición de ayer, la Intendencia comenzó a arrojar desechos no domiciliarios en esos predios y ello generó la molestia de los vecinos, que se sintieron perjudicados y dijeron que no fueron consultados por la Intendencia. Algunos aseguraron que la insalubridad del nuevo vertedero afectaría actividades que hay en la zona, como la cría de cerdos. Junto al terreno, ubicado dentro de los límites del Municipio G, hay una fábrica de galvanizados, y frente por frente, una vivienda.

Los vecinos fueron el martes a la Junta Departamental porque vieron que en pocos días la basura creció de forma exponencial. Luego de entrevistarse con ellos, el edil nacionalista Javier Barrios Bove decidió enviar un pedido de informes a la Intendencia para conocer el alcance y duración de la medida, y si la administración hizo consultas con los vecinos y con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama).

"El número equivocado".

Consultado por Canal 4, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo, Fernando Puntigliano, dijo que en el proceso para habilitar el terreno como vertedero de residuos hubo un "problema de comunicación". Y se responsabilizó por ello. Dijo que intentó comunicarse con el alcalde del Municipio G, Gastón Silva, pero que "tenía el número de teléfono equivocado".

Terreno: ubicado en la calle Osvaldo Rodríguez, muy cerca de Garzón. Foto: F. Ponzetto

