Hoy no hay clases ni taxis por los incidentes en el desalojo del Codicen

Los docentes de Primaria, Secundaria y profesores de UTU se adhieren hoy a un paro de 24 horas en rechazo de los hechos de violencia que ocurrieron anoche durante la desalojo de la sede del Codicen. El sindicato de taxistas repudió lo sucedido y también para hoy.

Anoche, sobre las 21 horas la Guardia Republicana desalojó la sede del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Parte de la sede quedó destrozada tras los incidentes entre los efectivos policiales y grupos radicales pertenecientes en su gran mayoría a la agrupación Plenaria Memoria y Justicia.

A raíz de los incidentes y en rechazo de la violencia Ademu Montevideo convocó a un paro de 24 horas para hoy miércoles.

Ademu señala en su comunicado que rechazan la "brutal represión desatada en la noche de ayer hacia estudiantes que ocupaban el Codicen y docentes que los acompañaban" y denuncian que un maestro se encuentra "detenido y lastimado".

A las 18 horas habrá una concentración en la Plaza del Entrevero.

También se adhieren al paro los gremios de trabajadores y estudiantiles de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay (Afutu) Montevideo y Canelones.

Por su parte, el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) también emitió un comunicado expresando su rechazo a los hechos de violencia ocurridos y hoy miércoles paran desde las 8 horas.

Se concentrarán en el local sindical y marcharán hacia los juzgados en que se encuentren las personas detenidas durante el desalojo del Codicen "para expresar en la calle este repudio".

Foto: F. Ponzetto.

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