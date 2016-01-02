Hasta el lunes, el Ejército sigue los trabajados de recolección de basura
Tal como estaba previsto, efectivos del Ejército comenzaron el jueves 31 a retirar los basurales que se formaron en torno a los contenedores.
Esta tarea, a pedido de la Intendencia de Montevideo, se extenderá hasta el lunes 4 inclusive.
Ayer viernes 1° los militares trabajaron desde las 14 a las 20 horas.
Son unos 400 los efectivos desplegados en 35 vehículos para limpiar los basurales de los municipios A, D, F y G. En estas zonas hay más de 6.000 contenedores.
El intendente Daniel Martínez y el jefe de Ejército, Guido Manini Ríos, recorrieron el jueves los barrios afectadas.
