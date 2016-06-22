Falleció un indigente que estaba en refugio del Mides

Autoridades dijeron que no sabían lo que había pasado.

Una persona en situación de calle que pernoctaba en un refugio del Mides falleció en la madrugada de ayer como consecuencia de un paro cardíaco. Autoridades del ministerio, consultadas anoche por El País, dijeron que no estaban en conocimiento de la situación.

Henry González, de 27 años, concurría todas las noches al refugio ubicado en la calle Juan Paullier esquina José Enrique Rodó. En la madrugada del martes, minutos antes de la 1:00 de la mañana, el hombre comenzó a sentirse mal, según declaró una de las funcionarias del refugio a El País.

Según informaron desde la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), a las 00:57 se recibió un aviso desde el refugio. Ocho minutos más tarde, se despachó el pedido de los funcionarios del Mides y se envió una ambulancia al lugar.

La emergencia móvil llegó al lugar a la 1:13, según informó ASSE. Cuando los médicos comenzaron a asistir a González, este ya se encontraba inconsciente. Las tareas de reanimación de los médicos duraron al menos una hora, luego constataron su fallecimiento por un paro cardíaco.

Según informó Subrayado, uno de los compañeros de cuarto del hombre fallecido era Lucio Etchamendi, quien publicó en su Facebook que los funcionarios del Mides "no están preparados para actuar con celeridad" ante estos casos.

Etchamendi aseguró que llamó dos veces al 911, pero que en uno de esos intentos le cortaron el teléfono, y en el otro lo transfirieron a otros internos telefónicos. También denunció que en el refugio "no hay desfibriladores ni botiquín" de auxilios inmediatos.

En el citado refugio hay 30 camas habilitadas, todas ocupadas, y diez funcionarios repartidos en turno.

Mides en silencio.

Durante toda la jornada de ayer las autoridades del Mides se silenciaron ante el fallecimiento de González en una de sus dependencias.

El País intentó comunicarse, al menos, en diez oportunidades con las autoridades del ministerio y con el departamento de comunicaciones, pero en ninguna de ellas obtuvo respuestas.

Por su parte, el secretario Nacional de Cuidados, Julio Bango, quien fue consultado por El País respecto a la situación, informó que no estaba al tanto de lo sucedido.

"Estuve todo el día en una reunión y nadie me comentó nada de eso, no sé que pasó", aseguró Bango, quien se encontraba en la Udelar anoche.

El secretario dijo que se enteró del hecho cuando El País lo consultó al respecto.

El Mides realizó un nuevo censo.

El Mides llevó a cabo ayer de madrugada un censo para saber cuánta gente se encuentra en situación de calle, aunque aún no se dieron a conocer los datos. El último relevamiento fue hecho en el año 2011, y arrojó que 1.244 personas dormían en la calle, de las cuales 1.013 eran de Montevideo y 231 del interior.

La mayoría de las personas que asisten a refugios esperan largas horas. Foto: F. Ponzetto

MURIÓ DE UN PARO CARDÍACO