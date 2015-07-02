Fallan hoy sobre dos crímenes en Casavalle

La jueza Penal de 20° Turno, María Noel Odriozola, resolverá hoy sobre dos homicidios ocurridos recientemente en la zona de Casavalle. Uno de ellos sucedió en el marco de una rapiña y el otro en un incidente entre dos personas.

La magistrada se pronunciará sobre un individuo sospechoso de efectuar una rapiña a una moto. El atraco terminó en un homicidio del propietario del rodado.

En el incidente también habrían participado tres menores. Uno de ellos ya se encuentra internado en un hogar del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente por otro ilícito y los otros dos están a disposición de la Justicia de Adolescentes.

El caso, que es investigado por la Zona III de la Jefatura de Montevideo, fue resuelto gracias a un seguimiento y vigilancia de varios delincuentes de la zona de Unidad Casavalle.

El segundo homicidio, que también analizará hoy la jueza Odriozola, se trata de un asesinato cometido en el mismo barrio en el marco de un enfrentamiento entre dos individuos. El agresor le dio un puntazo a su contrincante con un arma blanca. Ante efectivos de la Zona III confesó que su interés no era dar muerte a su oponente sino herirlo. "Días después me enteré que había muerto", dijo a los investigadores.

Disparo.

Autoridades policiales de la Seccional 17ª (Zona III) fueron informadas que a las 19 horas del lunes 29, médicos de la Policlínica Badano Repetto constataron el fallecimiento de Brandon Stiven Rivero Espinosa, de 22 años de edad, por una herida de arma de fuego en el lado derecho del mentón. Rivero Espinosa recibió un segundo tiro en una axila.

Efectivos de la Zona III constataron que la víctima registraba un antecedente penal por un delito de tráfico interno de armas de fuego con fecha 12 de noviembre de 2014.

El lunes 22, ocurrió un cuarto hecho de sangre en la zona de Casavalle. Un menor cometió una rapiña y mató a un almacenero.

Efectivos de Investigaciones de la Zona III detuvieron a un menor. Ante la Justicia de Adolescentes, éste confesó. También se le encontró encima un arma del almacenero. Sin embargo, fue dejado en libertad.

Jueza María Odriozola