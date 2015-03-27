Estaba internada, salió a robar y volvió al hospital

Una mujer de 37 años escapó de la sala en que se encontraba internaday a pocas cuadras del Hospital de Clínicas le robó a una enfermera. Luego volvió al centro de salud.

Una mujer de 37 años fue detenida por la Policía luego de que le robara a una enfermera del hospital de Clínicas.

Según informó Jefatura de Policía de Montevideo la trabajadora se encontraba en la esquina de avenida Italia y Abacú y fue amenazada por la delincuente con una cuchilla de 15 centímetros que le robó sus pertenencias.

El hecho ocurrió sobre las 00 horas de este martes y la mujer resultó ser una paciente que estaba internada en el centro de salud.

Luego de robarle a la enfermera volvió a la sala en que estaba internada.

La Policía logró detenerla y luego fue procesada con prisión por un delito de rapiña.



Una trifulca se armó en la dirección del centro entre médicos, sindicalistas y usuarios. Leonardo Carreño.

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