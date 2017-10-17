El femicidio crece a ritmo acelerado en la región
VIOLENCIA DE GÉNERO
Asesinatos de mujeres se incrementaron un 166% en Honduras.
En su informe sobre el Estado de Población Mundial, Naciones Unidas alerta por el aumento de la violencia contra las mujeres en América Latina, en especial el femicidio, que "está creciendo a un ritmo más acelerado que el homicidio".
Se citan ejemplos preocupantes como el de Honduras, donde los asesinatos de mujeres se incrementaron en 166% , frente a un 40% en el caso de los hombres; Guatemala, con 141% en comparación con un 68% por ciento en el sexo opuesto, y El Salvador, con 111%, ante un 40% por ciento en los hombres. En este país, cada 3 horas una mujer es víctima de agresión sexual y la tasa de femicidios está entre las más elevadas del mundo.
En Uruguay, 7 de cada 10 mujeres han tenido una experiencia de violencia en su vida. Es el segundo país de la región con más mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.
En Perú, cerca del 70 % de las mujeres en edad reproductiva sufrieron violencia infligida por la pareja al menos una vez.
Los últimos datos de la realidad en Venezuela indican que allí el 50 % de las mujeres sufrieron violencia por parte de su pareja o expareja.
La violencia de género en México es un grave problema; se estima que una de cada 5 mujeres ha padecido violencia sexual o violencia doméstica.
"Las inequidades de género y la discriminación, que propician y perpetúan la violencia de género en épocas normales, aún persisten e incluso aumentan en épocas de crisis", señala el informe. La mayoría de los femicidios tiene lugar en la esfera doméstica, y en casi la mitad de los casos el perpetrador es la pareja o expareja.
Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.
¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)
• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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