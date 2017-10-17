El femicidio crece a ritmo acelerado en la región

VIOLENCIA DE GÉNERO

Asesinatos de mujeres se incrementaron un 166% en Honduras.

En su informe sobre el Estado de Población Mundial, Naciones Unidas alerta por el aumento de la violencia contra las mujeres en América Latina, en especial el femicidio, que "está creciendo a un ritmo más acelerado que el homicidio".

Se citan ejemplos preocupantes como el de Honduras, donde los asesinatos de mujeres se incrementaron en 166% , frente a un 40% en el caso de los hombres; Guatemala, con 141% en comparación con un 68% por ciento en el sexo opuesto, y El Salvador, con 111%, ante un 40% por ciento en los hombres. En este país, cada 3 horas una mujer es víctima de agresión sexual y la tasa de femicidios está entre las más elevadas del mundo.

En Uruguay, 7 de cada 10 mujeres han tenido una experiencia de violencia en su vida. Es el segundo país de la región con más mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas.

En Perú, cerca del 70 % de las mujeres en edad reproductiva sufrieron violencia infligida por la pareja al menos una vez.

Los últimos datos de la realidad en Venezuela indican que allí el 50 % de las mujeres sufrieron violencia por parte de su pareja o expareja.

La violencia de género en México es un grave problema; se estima que una de cada 5 mujeres ha padecido violencia sexual o violencia doméstica.

"Las inequidades de género y la discriminación, que propician y perpetúan la violencia de género en épocas normales, aún persisten e incluso aumentan en épocas de crisis", señala el informe. La mayoría de los femicidios tiene lugar en la esfera doméstica, y en casi la mitad de los casos el perpetrador es la pareja o expareja.