Fin de la repetición escolar será con impronta “bien uruguaya”

Uruguay tiene tres millones de pobladores, tres millones de directores técnicos y tres millones de comisiones, una para cada uno de los tres millones de habitantes y sus tres millones de problemas. Este sería un simple chiste criollo si no fuera porque la ficción, en este caso, se asemeja demasiado a la realidad.

Ayer las máximas autoridades de la ANEP y de los cuerpos técnicos coincidieron en que “la repetición no cumple una función pedagógica”. También acordaron que es momento de cambiar esta herramienta. Y concluyeron que sería idóneo que la modificación se diera antes de fin de año, al menos la “hoja de ruta”. Pero, al estilo uruguayo, optaron por volver a juntarse en dos semanas para que una comisión avance en lo que se discute hace dos años y lo que los académicos debaten hace dos décadas.



A Secundaria es a quien más le afecta el cambio de normativa. Es que en Primaria la repetición está en cifras “relativamente bajas” y tendiendo a la baja. Además la propia cercanía del maestro y el alumno hace que el niño esté de por sí más acompañado. UTU sufre una realidad más similar a los liceos, pero tiene bastante menos matrícula y, por tanto, su resolución afecta a menos gente.

El porcentaje de estudiantes que no promueven en el primer ciclo liceal viene cayendo desde 2011. Aun así, hoy se está en los mismos niveles que en 2002: uno de cada cuatro alumnos repite.



Ana Olivera, directora del Consejo de Educación Secundaria, explicó que “hay consenso en que la repetición tal cual está perjudica la trayectoria educativa del estudiante, y también hay acuerdo en que no es una herramienta pedagógica. Lo que queda ahora es ver cómo se instrumenta el cambio, los técnicos tienen que afinar cómo se compatibiliza esa visión con los reglamentos actuales o qué habría que modificar”.



Tanto Olivera como el presidente del Codicen, Wilson Netto, entienden que el acuerdo también involucra a los docentes. De hecho en la reunión a puertas cerradas de ayer, en un hotel céntrico, participaron representantes de las Asambleas Técnico Docente (pues es un asunto técnico y no sindical).



Pero quienes no se hicieron presente fueron los dos representantes de docentes ante el Codicen: Elizabeth Ivaldi y Robert Silva.



En el caso de Silva, porque si bien coincide en la necesidad de “sacar la repetición”, entiende que debe ser “a cambio de algo”. Y ese “algo” aún no está establecido. Además, insiste, casi al término de la administración y en año electoral “salen estos titulares”.



Ivaldi fue al primer día del seminario, pero no al segundo, el día de la discusión. ¿El motivo? Se desconoce porque la consejera no habla con el diario El País.



Para el profesor y sindicalista Javier Iglesias, el debate de la repetición es más por el “ahorro presupuestal” que por su aporte o no desde lo pedagógico.