Los profesores ya consideran huelga indeterminada

El próximo 5 de mayo una asamblea de ADES Montevideo (sindicato de profesores) analizará la posibilidad de ir a una huelga por tiempo indeterminado si para esa fecha el Poder Ejecutivo no ha abierto con el gremio una negociación respecto al tema presupuestal. El dirigente Marcelo Estévez dijo a El País que “la medida se va a barajar, lo que no quiere decir que vaya a tomar, porque hasta entonces va a correr mucha agua bajo el puente”.

El sindicato está molesto con las autoridades de la enseñanza porque se les envió una carta el 17 de marzo pidiendo la apertura de la negociación y no ha recibido respuesta. “Nos preocupa y nos parece una falta de respeto. La respuesta no tenía ni que ser por escrito. Queremos negociar, no tomar café”, señaló Estévez.



El gobierno tiene hasta el 30 de junio para presentar su proyecto de Rendición de Cuentas y el sindicato teme que, como pasó el año pasado, no se abra una negociación antes de esa fecha y por lo tanto se reduzcan sus posibilidades de incidir. Ya esta semana hubo un paro de 24 horas en los liceos públicos de Montevideo. El presidente Tabaré Vázquez dijo que la educación será la primera prioridad a la hora de definir el destino de los recursos previstos en la Rendición de Cuentas, seguida de la seguridad.



En la asamblea se analizará la coordinación de acciones con los sindicatos reunidos en la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza.



Actualmente se baraja la posibilidad de que se ocupen dos liceos: el 72 ubicado en el Cerro y el 50 en la zona de Casabó. En el caso de este último el sindicato reclama “equipos multidisciplinarios” con asistentes sociales y psicólogos que son necesarios por tratarse de una zona con muchas personas en situación de vulnerabilidad. En el liceo además se requieren mejoras edilicias, señaló. La ocupación de este liceo está planteada para este lunes a partir de las 7:30. En un documento, el núcleo sindical señala que “no cuenta con los materiales suficientes para realizar las tareas cotidianas imprescindibles, como fue, por ejemplo, la falta durante días de hojas en las que poder imprimir los documentos necesarios, (...) asimismo contamos con una sala de informática que carece de computadoras suficientes, y en el centro no hay una adecuada conexión a internet”.



“Es lamentable, pero parece que cuando hay amenazas de ocupación de los liceos las soluciones aparecen como mágicamente aunque hayamos advertido de los problemas semanas antes”, dijo Estévez.