Dourado: "Vamos a esperar a que las autoridades trabajen" en el caso Uber

El ministro de Transporte Víctor Rossi dijo que Vázquez ordenó formar una comisión de ministerios para analizar el tema en 48 horas y añadió que el gobierno no está en contra del avance tecnológico, siempre y cuando no contribuya al deterioro de las ventajas actuales.

Luego de su reunión con el intendente de Montevideo Daniel Martínez, el presidente de la Gremial Única del Taxi, Óscar Dourado, dijo que prefería no hacer declaraciones sobre lo que se trató, a la espera de las acciones que puedan tomarse desde el Poder Ejecutivo y del gobierno departamental.

"El Gobierno nacional ya tomó posición y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se expresó", indicó Dourado. "Entendemos que tenemos que esperar al trabajo que están desarrollando las autoridades".

Rossi: "Si Uber comienza a trabajar sin permiso, será sancionada"

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, anunció en conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros que el presidente Tabaré Vázquez ordenó crear una comisión en las próximas 48 horas para analizar la llegada de la empresa Uber a Uruguay.

"Se formará un grupo de trabajo para analizar los elementos de la nueva oferta para también profundizar en algunas carencias y limitaciones que se ha manifestado públicamente tiene el actual servicio, en particular en la ciudad de Montevideo. Y para ver cuales son los elementos de regulación que convienen a los intereses de la ciudadanía, de los usuarios", explicó Rossi y añadió que la comisión estará integrada por representantes de los ministerios de Economía, Transporte, Trabajo e Industria, así como coordinará con a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el Congreso de Intendentes.

"Nosotros no estamos dejando de entender la realidad, de ver cambios tecnológicos, que esas modalidades existen en el mundo y que tal vez se abran camino en el Uruguay pero no queremos perder las virtudes del transporte actual (...) No queremos alentar ni facilitar que haya elementos de deterioro. En muchos países el proceso de actividad no regulada genera problemas que terminan con las ventajas que tiene el transporte en Uruguay", dijo Rossi.

Al ser consultado sobre el por qué de la intervención del gobierno en el tema dado que el taxímetro es regulado por ordenanzas municipales, el ministro señaló que "el servicio de coche con taxímetro es regulado por las intendencias municipales pero acá estamos hablando de una modalidad que puede ir más allá y entonces el transporte en general y sobre todo el transporte público por cierto que tienen una responsabilidad del gobierno nacional que el gobierno nacional no va a eludir".

Añadió que el gobierno tiene claro que "la tecnología abre el camino a nuevas modalidades que se desarrollan y que en algunos casos se imponen a partir de nuevos servicio y de la posibilidad que brindan". "Nosotros no partimos de la negarnos a analizar y aprovecharnos de esos avances pero no quiere decir que tomemos una actitud indiferente de desentendernos de los resultados. No vamos a renunciar a los aspectos regulatorios que sean necesarios y posibles en función de esas nuevas modalidades y posibilidades que brinda la tecnología.

Analizaremos lo que las normas vigentes alcancen y en lo que no alcancen existe la posibilidad de actualizarlas", sostuvo.

En ese sentido, Rossi dijo que "la experiencia internacional no alerta sobre algunas cuestiones" derivadas de la llegada de Uber que podrían afectar la calidad del transporte y en particular una característica distintiva del mismo en Uruguay, su confiabilidad.

"Es notorio que nosotros podemos señalar en el sistema de coches con taxímetros un conjunto de aspectos a superar, de limitaciones, de carencias en cuanto al desarrollo de los servicios, en cuanto a la velocidad, en cuanto a la comodidad pero hay un elemento que debemos reconocer y es la confiabilidad del servicio del taxímetro (y esto se debe a) que el servicio está instrumentado de tal forma que ofrece garantías".

"Este caso no es el mismo en otras partes del mundo. Uno se encuentra frecuentemente con la advertencia cuando tiene que recurrir a estos servicios en cuanto a dónde acceder, cuáles si cuáles no, identificación, etc. lo que para el visitante es un elemento de complicación. Ese bien que tiene el Uruguay es un bien que tenemos la obligación y el interés de preservar. Es un elemento que vamos a tener en cuenta", aseguró.

Respecto a la posibilidad de que Uber empiece a funcionar durante el análisis que llevará adelante el gobierno, Rossi fue tajante: "Los hechos indican que quienes transporten pasajeros y cobren por ello tienen que regirse por normas vigentes y si lo hacen igual podrán ser sancionados con multas muy severas. Y no es que nunca se haya hecho".



Óscar Dourado. Foto: Archivo El País

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