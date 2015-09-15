Dos delincuentes rapiñaron tres estaciones de servicio en 15 minutos

Iban en moto, estaban armados y nunca se quitaron los cascos durante las rapiñas. Entre las 19:45 y las 20 horas de ayer lunes robaron en tres estaciones de servicio.

Dos hombres que circulaban en una moto gris, armados y con la cara cubierta por los cascos, asaltaron ayer lunes tres estaciones de servicio en pocos minutos.

Uno de los casos fue en la estación ubicada en avenida General Flores y Antonio Machado. Allí llegaron los dos delincuentes a las 19:45 horas.

Amenazaron con un arma de fuego al pistero y le exigieron la entrega de la recaudación. Después escaparon rápidamente hacia General Flores.

Minutos después, a las 19:52, según indica Jefatura de Policía de Montevideo, los rapiñeros llegaron a la estación de las calles Miguelete y Justicia.

Allí otra vez, mediante amenazas con un arma de fuego le exigieron al

pistero la entrega del dinero. Escaparon por la calle Miguelete.

Menos de 10 minutos después, a las 20 horas, la Policía recibe un nuevo aviso mediante el Sistema de Emergencias 911: dos delincuentes habían rapiñado la estación ubicada en José L. Terra esquina Concepción Arenal.

De igual manera que las dos veces anteriores, amenazaron al empleado con un arma de fuego y le exigieron que les entregue el dinero de lo recaudado hasta ese momento y escaparon.

La Policía investiga y cuenta con la filmación de las cámaras del Centro de Monitoreo del Ministerio del Interior que están ubicadas en este último punto.



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