Director de Limpieza se definirá esta semana

Esta semana el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, terminará de definir quién será el nuevo director político de Limpieza, cargo que hasta hace unos 20 días ocupara el hoy director de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), Néstor Campal.

El director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Óscar Curutchet, dijo ayer a El País que la decisión será tomada entre el lunes y el miércoles.

El jerarca agregó que no está previsto que el cargo sea ocupado por Andrés Copelmayer, ex jefe del gabinete del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en el período 2010-2015, como ha trascendido en algunos medios.

Otro nombre que se manejó fue el de la edila Graciela Villar (astorista al igual que Campal y Copelmayer), pero ésta lo rechazó por motivos personales. Mientras tanto, está provisoriamente a cargo del área Gabriela Monestier, quien desde hace años trabaja en Limpieza.

Según la última encuesta de Cifra sobre la aceptación del intendente Daniel Martínez, difundida la semana pasada, hace cinco meses el 52% aprobaba su gestión y solo el 21% la desaprobaba. Cayeron 8 puntos los juicios positivos y aumentaron 15 puntos los negativos.

"Como se vio durante la gestión anterior, los ciudadanos están impacientes, y esperan ver satisfechas al menos algunas de sus expectativas en un plazo relativamente corto", señala la encuesta de Cifra en sus conclusiones. Y alerta: "la luna de miel de Martínez fue breve, y ahora se demandan resultados".

La IMM tiene sus expectativas puestas en que la situación mejore cuando, en aproximadamente un mes, lleguen 5 nuevos camiones nuevos de recolección.

IMM aún no entregó los stickers de autorización al transporte escolar. Foto: M. Bonjour

MONTEVIDEO