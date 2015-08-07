Cuatro detenidos por asesinato de policía en Santa Catalina

El policía, que habría sido emboscado por delincuentes, fue baleado en la espalda, pecho y axila.

Un policía de 45 años fue asesinado esta mañana en el barrio de Santa Catalina en una emboscada.

Aparentemente el agente -que trabajaba en el Comcar- sufrió cuatro tiros en pecho, espalda y axila, además, le habrían robado el arma de reglamento.

Fuentes policiales dijeron a El País que un grupo de investigadores de la Zona 4 concurrieron al lugar para indagar lo ocurrido.

Cuatro menores, cuya edad oscila entre los 16 y 17 años, ya se encuentran detenidos por la Justicia.

Efectivos policiales realizaron un allanamiento en sus viviendas y encontraron dos armas de fuego, que, según informaron fuentes policiales a El País, podrían estar vinculadas con el hecho delictivo.

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