Búsqueda frenética de asaltantes del peaje; se llevaron $ 1 millón

El asalto ocurrido en la madrugada del sábado tiene más incógnitas que variables conocidas para los investigadores.

Los delincuentes robaron un peaje que no había cobrado un peso en todo el día anterior. Por ser feriado no laborable, Día de los Trabajadores, las barreras del peaje Puesto Solís fueron levantadas.

Solo se encontraron con el dinero cobrado en las dos primeras horas del sábado y un resto que estaba desde el miércoles, una cifra muy menor si se lo compara con la recaudación diaria. Si los asaltantes manejaron información previa para dar el golpe, se olvidaron que el almanaque tenía la fecha del viernes marcada en rojo por ser el Día de los Trabajadores.

Sobre las dos y media de la madrugada del sábado los delincuentes llegaron al peaje en donde se encontraban dos cajeras, la supervisora y dos funcionarios de la empresa de seguridad. Con el rostro cubierto con pañuelos y con armas de fuego redujeron al personal y les exigieron la recaudación.

Un millón.

Según confirmó la vocera de Policía Caminera a Radio Montecarlo, Jennifer De León, se habrían llevado en efectivo un millón de pesos.

Ningún trabajador resultó lesionado. Los delincuentes utilizaron un automóvil Renault Clio rojo matrícula SBZ4374 que había sido reportado como robado el 18 de abril en Montevideo. Los asaltantes huyeron hacia Montevideo y pasando el puente sobre el arroyo Solís, ingresaron por una calle adyacente dejando el vehículo usado para el asalto con las luces encendidas y las puertas abiertas en el kilómetro 80 cerca de Jaureguiberry.

Ayer la Policía Científica estudiaba las imágenes de las cámaras de seguridad del peaje.

El puesto de peaje Solís, ubicado en el ingreso al departamento de Maldonado, es uno de los puntos de mayor recaudación del Consorcio Vial del Uruguay. En marzo pasado por el peaje Solís pasaron 377.341 vehículos de todas las categorías. En abril de 2014 fueron 319.786, según consta en la página web de la empresa.

Pando.

El de ayer fue el segundo golpe a un peaje desde comienzos de año. El 2 de enero pasado, a las 2:50 de la madrugada, dos autos pararon, uno de un lado (viniendo hacia Montevideo) y otro del otro (yendo rumbo a Pando) en el peaje del kilómetro 34,200 de la Interbalnearia. Del primero bajaron tres encapuchados y otros dos del segundo, todos armados con escopetas.

Unos redujeron al guardia 222 que cuidaba el lugar. Los otros, en tanto, más violentos, dispararon contra la garita donde estaba ubicado un agente de Policía Caminera. Los tiros rompieron dos vidrios. El agente salió con las manos en alto. Le agarraron las manos y le colocaron las esposas que previamente le sacaron al agente 222. A éste le robaron su arma reglamentaria, una 9 mm.

Uno de los hombres fue a buscar a una cobradora que estaba en uno de los cubículos y la arrastró de los pelos unos 10 metros hasta las oficinas.

Forzaron la puerta, entraron, le pusieron una escopeta en la cabeza y le dijeron que revelara la ubicación de la caja fuerte. La abrieron a golpes y se llevaron los dos millones de pesos del interior, corrieron hacia los autos y fugaron. Desde que iniciaron el robo hasta que se fueron pasaron apenas cuatro minutos. No dejaron rastros. Todavía no los detuvieron.

Levantan las barreras en todos los peajes.

Por decisión sindical, todos los puestos de peaje levantarán sus barreras a partir de las 17:00 de hoy para exigir mejores condiciones de trabajo tras el asalto de Solís. "Se detendrán las tareas entre las 17:00 y las 21:00 en los peajes de todo el país", anunció Javier Díaz, vocero del Sindicato de la Construcción (Sunca).

Los puestos de peajes Solís, kilometro 81 de la Ruta Interbalnearia, y Capilla de Cella, kilómetro 97,500 de la Ruta 9 en Maldonado, no cobrarán peaje por lo menos hasta mañana lunes. Ese día se concretará un encuentro en el Ministerio de Trabajo donde los trabajadores insistirán sobre las medidas de seguridad que reclaman desde hace tiempo. "Los compañeros quieren colocar cámaras, guardias policiales durante todo el día y el blindaje de las cabinas, entre otras", afirmó.

Asalto al Peaje Solís. Foto: Ricardo Figueredo

Eran cinco y robaron tras un día en que no hubo recaudación por feriadoM. GALLARDO