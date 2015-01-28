Brasil alerta a turistas por robos en Uruguay

Martín Laventure, alcalde de Punta del Este, advirtió que la zona enfrenta un problema de seguridad que debe ser asumido por todo el sistema político para actuar en consecuencia y de inmediato.



Laventure se refirió al informe publicado días atrás por el influyente diario brasileño Folha de Sao Paulo sobre los robos sufridos por turistas norteños tanto en Montevideo como en Punta del Este.

“Estamos muy preocupados por esta situación, sobre todo cuando se dan informaciones tan pormenorizadas y con amplios detalles. Esto refleja un estudio del tema. Esto confirma lo que uno estaba percibiendo: los problemas de seguridad los debemos asumir”, indicó Laventure.

“Hay que trabajar muy fuerte porque esta ventaja comparativa que tenemos con otros destinos en la medida que no la cuidemos se nos transformará en algo más grave. Ya es un problema”, agregó Laventure.

“Lo primero que hay que hacer es asumir lo que está pasando en materia de seguridad. Estamos a tiempo de revertirlo. Pero lo primero que tenemos que hacer es asumir la existencia del problema”, dijo.

Según el mencionado medio paulista, el gobierno brasileño otorgó 33 autorizaciones de retorno al país por ser víctimas de robos a brasileños en los primeros 14 días de enero, más del doble que los seis meses anteriores, en que sumaron 16, informó Folha.

La publicación brasileña alertó en una nota publicada el domingo, escrita por un enviado especial a Uruguay, acerca de que brasileños son víctimas de hurtos en Uruguay.

Según se consigna, a los brasileños les robaron los documentos por lo que tuvieron que pedir al consulado un permiso provisorio para viajar.

Patricia Santos Bastos, de 39 años, llegó en auto a Montevideo el pasado 3 de enero.

Iba en el asiento del acompañante junto a su marido y con la cartera en la falda, pero al parar en el tránsito un delincuente le rompió el vidrio y le hurtó el bolso con 1.800 reales dentro, equivalente a $ 16.000. La mujer confesó al diario brasileño que al estar de vacaciones estaba “más relajada” y “menos atenta”. Según fuentes policiales consultadas por la publicación se trataría de ladrones oportunistas.

Marcelo Ricciardi, de 38 años, también fue asaltado en Montevideo y perdió cerca de 1.000 reales ($ 9.000) además de tarjetas de crédito.

“Fue un descuido andar con una billetera en el bolso de atrás”, dijo al tiempo que afirmó que no volverá al país. “Me desanimé con el Uruguay, creo que no vuelvo más”, remató.

En los primeros 10 días de enero hubo un 6% más de turistas extranjeros que en el mismo período del año 2014, según datos aportados por el Ministerio de Turismo.

Los brasileños tuvieron el mayor crecimiento, con un 16%, seguido de los turistas argentinos con un 5%.



Seguridad. “Hay que asumir lo que está pasando”, dijo alcalde de Punta del Este.

Alcalde de Punta del Este admite problema de inseguridadM. GALLARDO