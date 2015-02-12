Bonomi: "corrupción" policial "protege" a criminales en Carrasco

El ministro del Interior hizo el planteo ayer en el Parlamento en medio de la interpelación por el robo a la casa del jefe de Policía de Montevideo, Mario Layera, en noviembre pasado.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo ayer en la Comisión Permanente que existe una red de "corrupción" en la Policía de Carrasco y Punta Gorda que proporciona "objetivos" o da "seguridad" a delincuentes para que cometan robos.

La interpelación de ayer de Bonomi en el Parlamento, que fue motivada por el robo a la casa del jefe de la Policía de Montevideo, Mario Layera, en noviembre pasado tuvo escasos minutos públicos y luego pasó a ser "secreta" en tanto el ministro sostuvo que tenía para leer un informe sobre una investigación en curso.

Según consigna hoy El Observador, Bonomi, al leer el informe preparado por las autoridades policiales sostuvo que "información obtenida previa al hecho publicado indica niveles de corrupción interna que protegen la actividad criminal en la zona proporcionando objetivos o brindando seguridad (a los delincuentes) desarrollándose investigaciones en ese sentido por parte de la jefatura de la zona número dos y de la Dirección de Información".

Bonomi también informó que tras el robo a la casa en Carrasco de Layera se produjo un intento de robo en la vivienda de Punta Gorda del subsecretario del Interior, Jorge Vázquez.

En ese sentido insistió con que en la zona hay "grupos de delincuentes" que operan con apoyo de terceros y que "el grupo que actúa no es solo un grupo de civiles". Según informó Búsqueda hoy se trataría de un grupo de 30 personas entre civiles y policías en actividad.

Los vínculos políticos a los que Bonomi atribuyó el robo y ayer volvió a ratificar están relacionados con que, según el ministro, se buscó dar un mensaje a las autoridades. "No hay campana, no hay vehículo para trasladar bienes y no llevaban herramientas por si tiene que abrir. El hecho es entrar, sacar algo sin valor material, y eso va a contramano de lo que se hace en el hurto", dijo el ministro.

Foto: Ricardo Figueredo

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