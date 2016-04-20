Blancos fustigaron propuestas del gobierno para mejorar la seguridad

El senador Javier García las calificó de "pobrísimas". El presidente Vázquez convocó a los líderes de la oposición a una nueva reunión para tratar la problemática de inseguridad en el país.

El presidente Tabaré Vázquez convocó a los partidos de la oposición a una segunda reunión sobre seguridad, que se llevará a cabo el viernes por la tarde.

En la pasada reunión, que se llevó a cabo el martes 12 de abril, el gobierno entregó siete proyectos a los representantes de los partidos. Sobre los mismos, el senador colorado Pedro Bordaberry dijo a El País que está "desilusionado" porque "no atacan el fondo del problema, que es la delincuencia en las calles"

Por su parte, el Partido Nacional considera que las propuestas del gobierno son "pobrísimas y la mayoría administrativa" y agregan que no atacan el problema de la inseguridad.

"Lo que corresponde es que iremos (a la reunión) pidiendo respuestas" sobre las propuestas que la oposición presentó al gobierno, dijo a El País el senador blanco Javier García.

Bezossi, Heber, García y Baceda, en martes en Torre Ejecutiva para reunión con Vázquez. Foto: Archivo.

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