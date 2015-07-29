Allanarán carnicerías por crimen del descuartizado

Carnicerías, carpinterías y locales que utilizan sierras eléctricas están en la mira de la Justicia y la Policía, en la búsqueda de aclarar el caso del cadáver descuartizado hallado en Punta Yeguas.

"Este es un homicidio inédito", dijo la fiscal del caso, Mónica Ferrero, al ser consultada por El País. Enseguida insistió: "Nunca se había dado un crimen de estas características en Uruguay. Lo tomamos como un mensaje delictivo dirigido a un grupo o a alguien".

Ferrero tiene una amplia experiencia como fiscal penal en distintos puntos del país. Durante cinco años fue fiscal especializada en crimen organizado.

Un operador judicial, que investiga el caso, calificó el homicidio como un crimen al "estilo mafioso".

La víctima, un hombre de tez oscura, de unos 40 años, fue encontrada en la madrugada del lunes 25 en Camino Antártida Uruguaya, en un bosquecillo de eucaliptos, próximo a la entrada del parque. El cráneo presentaba un fuerte golpe mortal, propinado supuestamente con una barra de hierro, que le provocó una fractura.

Luego, los matadores utilizaron una sierra eléctrica para cortarle la cabeza, el tronco y una pierna. Las disecciones "fueron perfectas", dijo una fuente. Ello llamó la atención de operadores judiciales que investigan el crimen.

Investigadores policiales coincidieron con Ferrero al presumir que se trató de un ajuste de cuentas entre bandas de traficantes de drogas.

Suponen que el muerto se enfrentó a "alguien muy poderoso" que lo mandó matar.

Un equipo policial de la Zona IV efectuó ayer allanamientos en barrios periféricos de Montevideo en busca de pistas sobre la identidad de la víctima. En forma paralela, técnicos de Policía Científica efectuaron estudios de ADN de los restos encontrados en el Parque de Punta Yeguas.

Ese relevamiento estará listo en los próximos días. Luego esa muestra se cotejará con el archivo de ADN de desaparecidos o procesados por la Justicia.

Otros policías cotejaron el rostro del fallecido con el de las personas denunciadas como ausentes o desaparecidas. Esa tarea no dio resultado alguno.

Incendiado.

Los matadores podrían haber ocultado el cadáver enterrándolo o tirarlo al mar con unas pesas. Sin embargo, a los investigadores les resulta obvio que los homicidas querían que se encontrara el cuerpo de la víctima. Lo dejaron a unos 100 metros de la caseta de los guardias del Parque de Punta Yeguas.

Los tres trozos del cuerpo estaban esparcidos a unos 20 metros del Camino Antártida Uruguaya. Fueron hallados por un guardaparque.

"La muerte había ocurrido unas 24 horas atrás (el domingo 26)", según dijo a El País el juez Pereyra.

El lunes 27, a unos 200 metros de donde se encontró el cuerpo descuartizado, los policías hallaron un Fiat Uno incendiado.

Los investigadores estiman que ese auto fue usado por los homicidas para trasladar los restos de la víctima.

Proceso de feudalización

Desde el 2010, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, advierte sobre el proceso de "feudalización" que ocurre en algunos barrios de Montevideo y del interior del país donde los narcos quieren desplazar a aquellos vecinos que no le son útiles a sus intereses. Bonomi indicó que, en ese marco, se producen muchos ajustes de cuentas entre bandas de delincuentes que pugnan por territorios para comercializar drogas.

Un grupo de investigadores de la Seccional 24 indaga sobre el asesinato. Foto: Archivo.

La víctima de Punta Yeguas todavía no fue identificadaEDUARDO BARRENECHE