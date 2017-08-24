Adeom pide traslado de dos jerarcas que "reprimen"

Sindicato logró el reintegro de delegado que fue trasladado.

Adeom continuó ayer el paro de 24 horas en el sector Limpieza que había iniciado a las 10:30 del martes, hasta que logró, al caer la tarde, que sea reintegrado el delegado sindical del vertedero de Felipe Cardoso que fue trasladado por la Intendencia al Cantón 2, de Carlos María de Pena y La Vía.

Según informaron fuentes de Adeom a El País, la administración comunicó, a media tarde de ayer y vía telefónica, que el trabajador sería restituido a su lugar de origen. El sindicato solicitó que esa decisión fuera formalizada por escrito, lo que ocurrió al caer la tarde.

En conferencia de prensa, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, había denunciado el martes el traslado de este delegado y chofer de la cantera de residuos, "al que ya se lo venía persiguiendo sindicalmente desde hace un buen tiempo, por llevar adelante la bandera de la denuncia de irregularidades y corrupción en el sector de disposición final de residuos".

Luego, el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Fernando Puntigliano, dijo que el trabajador había sido trasladado, junto a otras dos personas, porque el camión que maneja estaba siendo sometido a un control técnico vehicular. Ayer, el intendente Daniel Martínez dio la misma versión y desmintió que existiera una "persecución sindical".

De todos modos, estas explicaciones no convencen al sindicato. En la tarde de ayer, una asamblea del sector Limpieza reclamó el traslado del director y del capataz general del sitio de disposición final de residuos, "ya que estos son quienes cometen y promueven la represión sindical y presiones sobre los funcionarios a su cargo".

También reclamó la conformación de un ámbito bipartito "con directores políticos" (no con asesores) para tratar los temas entre el sindicato y la Intendencia.

El intendente Daniel Martínez confirmó que el paro de Adeom, el del Pit-Cnt, y el feriado de mañana, afectarán la limpieza en la ciudad.

A. L. R. Residuos: el paro de Adeom y el feriado afectarán la limpieza. Foto: archivo El País

DENUNCIA SINDICALA. L. R.