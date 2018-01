Acotan vacunas por fiebre amarilla a turistas a Brasil según fecha prevista de viaje

El Ministerio de Salud Pública (MSP) definió un estricto control en la autorización a las vacunas contra la fiebre amarilla debido a la alta demanda generada para quienes viajan a la costa sur de Brasil.



Recientemente el ministerio ha rechazado algunas solicitudes de vacunación argumentando proximidad en el viaje. La medicina recién genera inmunidad en la persona a los 10 días de aplicada. Sin embargo El País accedió a la comunicación que le dio el MSP a viajeros que planeaban entrar en Brasil el 23 de febrero.



Mediante un correo electrónico la respuesta del ministerio fue la siguiente: “Estimado usuario, su solicitud para vacunación de fiebre amarilla, ha sido rechazada por los siguientes motivos: Dada la proximidad de su viaje, la vacuna no le otorgaría protección contra la enfermedad durante el mismo, ya que demora al menos diez días en generar inmunidad”.



En ese sentido el MSP recordó al a usuario que la costa atlántica Sur del Brasil (playas de Río Grande do Sul y Santa Catarina) y nordeste alto (Recife, Natal, Maceió, Pipa Joao Pessoa, Fortaleza, entre otras) se consideran zonas seguras y permanecen libres de transmisión a la fecha, por lo que no es necesario vacunarse para viajar a esas zonas.



Los estados de Río de Janeiro, Bahía, Espíritu Santo y Minas Gerais son las nuevas regiones en las que se aconseja la vacunación.



Para quienes no tienen la vacuna aplicada el MSP recomienda extremar las precauciones de barrera contra las picaduras de mosquito y utilizar repelente con dietiltoluamida (DEET) a una concentración mayor al 15% según las recomendaciones del fabricante.

Según informaron fuentes del MSP a El País, actualmente hay 60 vacunaciones agendadas por día mientras que lo normal es que apenas sean 30.