A prisión hombre de 76 años por el homicidio de un peón rural en Rocha

La víctima recibió dos impactos de bala durante una fuerte discusión con vecinos. La Justicia dispuso que quien disparó el gatillo sea enviado a la cárcel por un delito de "homicidio".

La Justicia de Rocha procesó con prisión a un hombre de 76 años como autor del homicidio de un peón rural en Rocha, durante una acalorada discusión entre vecinos por la quema de un campo.

El hecho ocurrió a unos 15 kilómetros al sur de la capital rochense. La víctima recibió dos impactos de bala durante la pelea generada por la quema de un campo que el primero estaba realizando y al hecho de que el fuego se propagara hacia la propiedad lindera.

Los balas dieron en la cabeza y el tórax del trabajador rural, lo que provocó su inmediata muerte. La mujer de la víctima llamó a la Policía al poco tiempo del abatimiento del peón.

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