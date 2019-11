Zoho llega a los 50 millones de usuarios comerciales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Zoho Corporation, una empresa global privada que ofrece el conjunto de aplicaciones de software empresarial más completo en la industria, se complace en anunciar hoy otro hito histórico para la empresa: 50 millones de usuarios comerciales. La noticia se produce en un momento de crecimiento considerable para Zoho. Actualmente, la empresa tiene 10 centros de datos en todo el mundo, que admiten más de 45 aplicaciones diferentes que ayudan a empresas ubicadas en más de 180 países. Con el lanzamiento reciente de Catalyst, Zoho también sigue siendo un actor importante en el espacio de desarrolladores, al ofrecer aplicaciones sin código, de código bajo y procódigo. A medida que más y más personas en todo el mundo eligen a Zoho para satisfacer sus necesidades comerciales, la empresa está redoblando sus esfuerzos por brindar la plataforma más unificada y los mejores servicios y aplicaciones en la industria.



Con esto en mente, Zoho ha reestructurado su plataforma de colaboración de contenido desde cero, al optimizarla para equipos y empresas. WorkDrive ahora ofrece la gestión de documentos subyacente en todas las aplicaciones empresariales de Zoho, lo que permite la búsqueda unificada, el almacenamiento único, la integración contextual y muchas otras capacidades integradas verticalmente. Actualmente, las empresas buscan ir más allá del almacenamiento y necesitan soluciones de nivel empresarial en áreas como la seguridad en múltiples niveles, el cumplimiento y el control de auditoría. La unidad de trabajo ya no es el individuo, sino el equipo. La colaboración y el intercambio deben estar implícitos en los flujos de trabajo y los procesos comerciales, en lugar de ser soluciones integradas que se originaron como modelos de consumo y de una sola persona. WorkDrive está integrada en los niveles de aplicaciones, servicios y plataforma del conjunto de tecnologías de Zoho e incorpora capacidades como detección de virus, cifrado, procesamiento de imágenes y otras herramientas de inteligencia artificial en el contexto empresarial adecuado.



“Una plataforma de colaboración de contenido debe comprender el contexto de los documentos que almacena. Una propuesta puede convertirse en un contrato de venta y luego en un acuerdo de nivel de servicio. En este caso, el compromiso del cliente pasó de expectativas a ventas y, luego, a gestión de servicios. Al comprender las conexiones entre estos documentos, y de ahí su contexto subyacente, una plataforma de colaboración de contenido puede conectar e involucrar a las personas relevantes”, expresó Vijay Sundaram, director de Estrategia de Zoho. “WorkDrive crea un sistema de archivos común y unificado en todos los procesos comerciales, por lo que el contexto comercial es más fácil de entender y preservar, al lograr que el sistema sea significativamente más valioso para el cliente. Este tipo único de solución solo puede provenir de un proveedor que también ofrezca las aplicaciones comerciales”.



Además, Zoho anunció su renovación del conjunto de aplicaciones de productividad de Workplace, en el que se incluyen Cliq, Notebook, Connect, Writer, Sheet, Show, Showtime, Mail, Meeting y WorkDrive. Entre otras capacidades nuevas, Workplace ahora presenta un panel de aplicaciones integrado que ofrece widgets personalizables que muestran información de cada una de las nueve aplicaciones incluidas en el conjunto. Estas son algunas de las características clave de WorkDrive y el conjunto de Workplace renovado:

WorkDrive permite una mejor gestión y colaboración del equipo

• WorkDrive viene con un conjunto integrado de Zoho Office (Writer, Sheet y Show).

• WorkDrive presenta Team Folders, un espacio de trabajo compartido con permisos para miembros basados en roles para la colaboración y el almacenamiento entre equipos.

• WorkDrive implementa el escaneo de virus, el cifrado y la aceleración de red de área amplia (Wide Area Network, WAN) a nivel de plataforma, reforzando así todas las aplicaciones y los servicios de Zoho integrados.

• WorkDrive presenta servicios de conversión de imágenes, videos y documentos.

• WorkDrive está integrada con Zia, el asistente de inteligencia artificial de Zoho, al ofrecer una búsqueda unificada y un reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character Recognition, OCR) en aplicaciones como Zoho Notebook.

• WorkDrive brinda a los administradores análisis avanzados, administración de datos y controles de acceso granulares.

• WorkDrive tiene una función avanzada de intercambio de archivos externos que permite a los usuarios colaborar con partes interesadas externas y, a la vez, mantener el control de los archivos.

• Los usuarios externos que tienen permiso de edición pueden agregar archivos en una carpeta compartida o editar archivos compartidos del conjunto Zoho Office Suite.

• WorkDrive ofrece a las empresas capacidades avanzadas de gestión de equipos, lo que permite a los administradores manejar la configuración en los niveles de equipo y de Team Folder.

Un nuevo software Workplace para un nuevo personal

• Zoho Sheet se integra con Zia, el asistente de inteligencia artificial de Zoho, que brinda a los clientes información automática sobre sus datos, limpieza de datos e incluso la capacidad de escanear tablas de datos dentro de imágenes y convertirlas en hojas de cálculo.

• Zoho Cliq permite a los usuarios crear bots, acciones de mensajes personalizadas, comandos y programadores que se conectan con otras herramientas del espacio de trabajo para centralizar y consolidar datos.

• Zoho Writer ofrece a los usuarios empresariales la opción de crear documentos con campos que se pueden completar. Los usuarios pueden publicar esos documentos como un formulario web para recopilar respuestas o generar documentos combinados (docx/PDF). Los usuarios pueden entregar los documentos combinados por correo electrónico o enviar el documento completo para su firma.

• Zoho ShowTime brinda capacitación a pedido con recibos y certificados de finalización de cursos, lo que permite a los capacitadores llegar a los clientes en diferentes zonas horarias y brindar aprendizajes flexibles.

• Zoho Mail cuenta con eDiscovery (descubrimiento electrónico) y almacenamiento de correos electrónicos, mediante los cuales los administradores pueden guardar correos electrónicos de toda la organización durante un período específico y buscar fácilmente entre los correos electrónicos almacenados para recuperar información relevante.

• Zoho Notebook es mejorada por Zia, el asistente de inteligencia artificial de Zoho. Los usuarios pueden usar la función Ask Zia para guardar contenido en Notebook, buscar notas, programar recordatorios y compartir notas con comandos de voz.

• Zoho Meeting ha incorporado nuevos controles de moderador, incluida la capacidad de bloquear reuniones, cambiar de presentadores y silenciar o eliminar participantes.



Testimonios de clientes



“Expect Best es una agencia de desarrollo web y comercialización digital que trabaja con más de 300 clientes. Por lo tanto, debemos mantenernos organizados, eficientes y poder trabajar con nuestros clientes en cada etapa de los proyectos. WorkDrive de Zoho nos ha permitido hacer todo esto y más”, indicó Alex Dibben, director gerente de Expect Best Ltd. “Comenzamos con Zoho One y nos impresionó tanto cuánto ayudó a nuestro empresa que decidimos integrar también WorkDrive. WorkDrive nos ha dado una gran cantidad de espacio de almacenamiento y ha ampliado nuestra capacidad para coordinar nuestros diversos clientes y sus proyectos con facilidad”.



“Antes de WorkDrive, nos resultaba difícil gestionar los archivos de clientes y coordinar programas internos y externos. Además, estábamos usando múltiples plataformas que afectaban nuestras capacidades de colaboración y disminuían la seguridad”, expresó Bob Sullivan, cofundador de Vector Solutions. “Cuando hicimos el cambio a WorkDrive, Zoho nos demostró cómo una aplicación puede cambiar enormemente nuestra eficiencia. Uno de nuestros aspectos favoritos es poder crear carpetas en la que nuestros clientes solo pueden ver sus documentos de forma segura y nosotros podemos ver todos los de todos los clientes. Mejoró enormemente nuestra colaboración y capacidad de trabajo”.



Precio y disponibilidad

WorkDrive está disponible a partir de 2 USD por usuario mensualmente. Zoho Workplace está disponible a partir de 3 USD por usuario mensualmente.



Acerca de Zoho

Con más de 45 aplicaciones en casi todas las principales categorías empresariales, tales como ventas, comercialización, atención al cliente, contabilidad y operaciones administrativas, y una variedad de herramientas de productividad y colaboración, Zoho Corporation es una de las empresas de software más prolíficas del mundo.

Zoho es una empresa privada y rentable con más de 8000 empleados. Zoho tiene su sede en Austin, Texas y sede internacional en Chennai, India. Cuenta con oficinas adicionales en los Estados Unidos, India, Japón, China, Singapur, México, Australia, los Países Bajos y los Emiratos Árabes Unidos.

Zoho respeta la privacidad del usuario y no tiene un modelo de ingresos por publicidad en ninguna parte de su negocio, incluidos sus productos gratuitos. Más de 50 millones de usuarios en todo el mundo, a través de cientos de miles de empresas, confían en Zoho todos los días para dirigir sus negocios, incluida la misma Zoho. Para obtener más información, visite www.zoho.com.



El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





Contacts

Sandra Lo

RR. PP. corporativas de Zoho

1-925-924-9500

[email protected]