Telefónica Argentina Lanza la Solución Signaling Firewall que Ofrece Mavenir

Mavenir, líder en acelerar la transformación de la red de software y cambiar la economía de la red móvil para los proveedores de servicios de comunicaciones (Communications Service Provider, CSP), y Telefónica Argentina han implementado la solución Signaling Firewall (cortafuegos de señalización) de Mavenir para proteger a sus clientes y a la infraestructura de señalización mediante la detección y la prevención de ataques basados en señalización. La solución de fraude de señalización evita que la red señale ataques informáticos, ataques de denegación de servicio distribuidos (Distributed Denial of Service, DDoS), previene que la información del cliente sea interceptada y mejora la experiencia del usuario. Denegar los paquetes también protege que los recursos del operador se usen innecesariamente e, incluso, los protege de condiciones de sobrecarga que no deberían existir (ataques distribuidos y de gran capacidad).



El despliegue de un cortafuegos de señalización en la red de Telefónica Argentina manejará la señalización por canal común n.° 7 (Signalling System n.°7, SS7) y basada en diámetro desde el extranjero y otras redes.

La solución de Mavenir permite a Telefónica Argentina proteger a sus clientes y a la red de posibles piratas informáticos y, a la vez, rastrear su origen. Signaling Firewall con sus capacidades intuitivas de informes y de interfaz gráfica de usuario (Graphic User Interface, GUI) le permite a Telefónica Argentina mantenerse a la vanguardia de las posibles amenazas y ofrecer un nivel suficiente de protección para sus clientes. Además, el equipo SMART (Security Management and Response Team) (Equipo de Gestión y Respuesta de Seguridad) de Mavenir está ayudando a interpretar los datos de señalización, atacar a los sospechosos y cumplir con las reglas de bloqueo.



“Nos entusiasma apoyar a Telefónica Argentina y a su compromiso con proteger la seguridad del cliente a través de la implementación de toda nuestra cartera de seguridad”, expresó Pardeep Kohli, presidente y director ejecutivo de Mavenir. “Al agregar a Signaling Firewall a las soluciones existentes que protegen a los clientes contra el fraude, los ataques a la privacidad, las llamadas telefónicas y las intercepciones de mensajes, Telefónica tiene la mejor seguridad de red en su clase a través del uso de la AI y el ML para evolucionar constantemente y proteger mejor sus clientes”.

“Hemos tenido una relación desde hace mucho con Telefónica Argentina, después de haber lanzado la solución AntiSpam y ahora su continuación con la seguridad de Signaling”, indicó Ilia Abramov, gerente general del área comercial de Seguridad en Mavenir. “Por eso, ahora Telefónica Argentina tiene nuestro conjunto completo de productos de seguridad y estamos comprometidos con brindar protección a las redes de señalización de Telefónica Argentina para la generación actual de redes y con apoyar la evolución hacia las arquitecturas de próxima generación”.



Signaling Firewall de Mavenir es uno de los productos de cortafuegos de señalización más avanzados del mercado e incluye paquetes de señalización de alta velocidad, GUI intuitiva para las reglas de filtrado y detección, así como elementos de aprendizaje automático para la detección y prevención de los complicados ataques distribuidos. La capacidad de informes incorporada permite una visión constante del tráfico de señalización del operador móvil, que no solo permite una mejor comprensión de la naturaleza del ataque detectado, sino que también ayuda a mejorar los indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicator, KPI) operativos y la calidad de servicio (Quality of Service, QoS) del suscriptor.



Mavenir fue seleccionada por su experiencia y conocimiento en la presentación e implementación de soluciones de seguridad y servicios de soporte.



Acerca de Telefónica Argentina:



Telefónica es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo por su capitalización de mercado y número de clientes, respaldada por una oferta integral y por una calidad de conectividad brindada por las mejores redes fijas, móviles y de banda ancha. Telefónica es una empresa en crecimiento que ofrece una experiencia diferencial, basada tanto en los valores de la empresa como en su posicionamiento público que defiende los intereses del cliente.



Incorporada en 16 países y con casi 357 millones de accesos, Telefónica tiene una sólida presencia en España, Europa y Latinoamérica, donde concentra la mayor parte de su estrategia de crecimiento.

Opera comercialmente en la Argentina bajo la marca Movistar y tiene un conjunto de 23,8 millones de accesos, incluidas líneas fijas y móviles y conectividad, y una red de transporte de fibra óptica con una longitud de más de 35 000 kilómetros.



Con 28 años de presencia ininterrumpida en la Argentina y con una estrategia de inversión constante y creciente, la empresa lidera el desarrollo de redes de comunicaciones 4G y FTTH (Fiber To The Home) (Fibra óptica al hogar) para atraer nuevos clientes y mejores experiencias de conectividad. La empresa (Telefónica-Movistar) tiene 15 mil empleados en Argentina.



Acerca de Mavenir:



Mavenir es el único proveedor de software de red integral y nativo en la nube que se enfoca en acelerar la transformación de la red de software y redefinir la economía de la red para proveedores de servicios de comunicaciones (Communications Service Providers, CSP) al ofrecer una cartera de productos integral en todas las etapas de la infraestructura de red. Desde las capas de aplicación/servicio 5G hasta el núcleo de paquete y RAN, Mavenir lidera el camino en soluciones de red evolucionadas, nativas de la nube, al permitir experiencias innovadoras y seguras para los usuarios finales. Al aprovechar las innovaciones líderes en la industria en voz sobre LTE (voice over LTE, VoLTE), voz sobre WiFi (voice over WiFi, VoWiFi), mensajería avanzada (Rich Communication Services, RCS) (servicios de comunicación enriquecida), multi-ID, núcleo de paquete evolucionado virtual (virtual Evolved Packet Core, vEPC) y red de acceso por radio (RAN) virtualizada, Mavenir acelera la transformación de la red para más de 250 clientes de CSP en más de 130 países y presta servicios a más del 50 % de los suscriptores del mundo.



Adoptamos arquitecturas de tecnología y modelos de negocio revolucionarios e innovadores que impulsan la agilidad, la flexibilidad y la velocidad del servicio. Con soluciones que fomentan la evolución de la virtualización de las funciones de red (Network Function Virtualization, NFV) para lograr una economía de escala web, Mavenir ofrece soluciones para que los CSP puedan reducir costos, generar ganancias y proteger sus ingresos. Conozca más en mavenir.com.



Mavenir, el logotipo M y CloudRange son marcas comerciales de Mavenir Systems, Inc.

Copyright © 2019 Mavenir Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.





Contacts

Maryvonne Tubb

Mavenir

[email protected]

Loren Guertin

MatterNow

[email protected]

Kevin Taylor

GlobalResultsPR

[email protected]