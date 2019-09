Blue Marble Microinsurance crece el programa de microseguros para caficultores en Colombia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El crecimiento de este programa ha sido un esfuerzo colaborativo” dice Joan Lamm-Tennant, la Directora Ejecutiva y Fundadora de Blue Marble. “Estamos muy agradecidos por el apoyo de nuestros socios, entre ellos Nespresso, Caféxport, y Seguros Bolivar. Juntos, estamos respondiendo a las necesidades de los pequeños caficultores.”



El programa CaféSeguro cubre contra la sequía y el exceso de lluvia durante las etapas fenológicas claves del café. Blue Marble empezó el programa en Agosto 2018 en colaboración con Nespresso, empresa pionera del mercado de cafés Premium.



A través de este programa, Blue Marble ha logrado cubrir a 3,247 pequeños caficultores, lo cual representa un crecimiento del 44% con respecto al año pasado. Gracias al subsidio proporcionado por el gobierno de Colombia a seguros paramétricos agrícolas, los caficultores han podido triplicar su cobertura y reducir su pago simultáneamente.



Todas las cooperativas inicialmente afiliadas con el programa decidieron renovar su participación y la cooperativa de Alto Occidente se unió por primera vez. En su primer año, CaféSeguro protegió a 2,250 caficultores en las cooperativas de Aguadas, Norte de Caldas y Andes en la región de Caldas, indemnizando a la mayoría de estos caficultores que se vieron afectados por el fenómeno del niño.



“CaféSeguro es muy importante para nuestros caficultores ya que protege su producción ante cualquier evento climático, mejora sus condiciones de vida, y garantiza la permanencia en la actividad agrícola” dice Cesar Julio Díaz, presidente de las cooperativas Aguadas, Norte de Caldas y Alto Occidente.

Blue Marble continuará promoviendo el crecimiento de su programa CaféSeguro en Colombia a través de cooperativas de café. Así mismo, explorará nuevos modelos de negocio para responder a las necesidades de los caficultores no afiliados a cooperativas y escalará el programa hacia otros países ampliando la gama de productos que actualmente ofrece.



Sobre Blue Marble Microinsurance



Blue Marble es una empresa social constituida por 8 empresas líderes en la industria de seguros que bajo un modelo colaborativo de innovación tiene como objetivo brindar protección a poblaciones vulnerables a través de microseguros de alto impacto social y comercialmente viables a largo plazo. Blue Marble desarrolla e implementa proyectos de microseguros que apoyan el avance económico de poblaciones desatendidas.



Los dueños e inversionistas de Blue Marble son: American International Group, Inc., Aspen Insurance Holdings Limited, Grupo ASSA, Guy Carpenter & Company, LLC junto con Marsh & McLennan Companies, Inc., Hamilton Insurance Group, Ltd., Old Mutual Emerging Markets Limited, Transatlantic Holdings Inc., y Zurich Insurance Company Ltd.



